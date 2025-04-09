قضية ورفع تعريفات وتبادل السباب .. ماذا يحدث بين الولايات المتحدة والصين

في خطوة تصعيدية جديدة على طريق الصراع بين واشنطن وبكين أعلنت وزارة المالية الصينية، الأربعاء، إن بكين ستفرض رسوما جمركية بنسبة 84 بالمئة على السلع الأمريكية إعتباراً من الخميس، إرتفاعاً من 34 بالمئة التي أعلنتها في وقت سابق المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



الصين ترد بقوة على رسوم ترامب



جاءت تلك الخطوة رداً على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين بنسبة 104 ٪؜ دخلت حيز التنفيذ صباح الأربعاء، مما يزيد من حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.



وذلك بعد ساعات فقط من دخول قرارات ترامب الشاملة حيز التنفيذ، ما رفع إجمالي الرسوم التي أُعلن عنها هذا العام.

كما أعلنت الصين أنها سترفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية، وأضافت ست شركات إلى "قائمة الكيانات غير الموثوقة"، ووضعت 12 شركة أمريكية على قائمة القيود التصديرية.

الصين تنتقد جي فانس وتصفه بالغير مهذب

وكانت الصين قد إنتقدت نائب الرئيس الأمريكى جي دى فانس ووصفته بأنه "جاهل وغير مهذب" بعد أن أشار إلى اقتراض الولايات المتحدة أموالًا من "الفلاحين الصينيين"، وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان: "لقد اتضح موقف الصين من العلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية الأمريكية بشكل جلى.. من المدهش والمحزن سماع مثل هذه الكلمات الجاهلة وغير المحترمة من نائب الرئيس هذا".

بدوره فقد أدلى جي دى فانس نائب ترامب بتصريحات مع شبكة فوكس نيوز أثارت غضب وسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى في الصين .

من جهته فقد دافع فانس عن الرسوم الجمركية التى فرضها ترامب على السوق كما إنتقد الاقتصاد العالمي.

وقال فانس خلال المقابلة: "ما الذى جلبه الاقتصاد العالمى للولايات المتحدة الأمريكية؟ والجواب، فى جوهره، هو أنه يقوم على مبدأين.. تكبد ديون طائلة لشراء منتجات تنتجها دول أخرى لنا، وللتوضيح أكثر نقترض المال من الفلاحين الصينيين لشراء ما يصنعه هؤلاء الفلاحون.. هذه ليست وصفة للازدهار الاقتصادى، وليست وصفة لانخفاض الأسعار، وليست وصفة لوظائف جيدة فى الولايات المتحدة الأمريكية".



ترامب لاتخافوا إبقوا هادئين

وشهدت الأسواق العالمية تراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بنحو 1.7 بالمئة عقب إعلان الصين عن الرسوم الجديدة، في خطوة تلت تعهد بكين بـ"القتال حتى النهاية". في المقابل، هوَت الأسهم الأوروبية بأكثر من 4%.

فيما إنخفضت أسهم الأسواق الناشئة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، بالتزامن مع رد الصين على أحدث الرسوم الجمركية الأمريكية.

كما إنخفض مؤشر MSCI لأسهم الأسواق الناشئة بأكثر من 1٪؜، مسجلًا أدنى مستوى له منذ فبراير 2024، بعد أن خسر 1.7 تريليون دولار من قيمته خلال أسبوع.

بدوره فقد دعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، إلى "الهدوء" لأن كل شيء سيكون "على ما يرام"، وذلك في ظل احتدام الحرب التجارية التي أطلقها وتداعياتها على الأسواق العالمية.



وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "ابقوا هادئين! كل شيء سيجري على ما يرام الولايات المتحدة ستكون أكبر وأفضل من أي وقت مضى".

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