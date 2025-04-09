نائب أمريكى تعريفات ترامب غير دستورية والإتحاد الأوروبي يتحرك لمواجهة تلك التعريفات

دعى عضو مجلس النواب الأمريكي الديمقراطي ريتشارد نيل، الأربعاء، إنه حان الوقت للكونجرس للوقوف أمام الرئيس دونالد ترامب وحربه التجارية غير الدستورية والأغبى في التاريخ المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

نائب أمريكى الرسوم ألحقت بنا ضرر .. و الإتحاد الأوروبي يتحرك

و شدد نيل، أن ترامب ألحق ضرراً كبيراً بالولايات المتحدة خلال 79 يوماً فقط إضافة إلى احتمالات الركود المتزايدة.

من جهتها فقد كشفت المفوضية الأوروبية الأربعاء عن تعريفات جديدة على مجموعة من المنتجات الأمريكية مثل الدراجات النارية وفول الصويا والدواجن في أول إجراءاتها ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب.

فيما أعلنت الصين أيضا أنها ستزيد رسومها الجمركية الانتقامية على المنتجات الأمريكية إلى 84 بالمئة، بدلا من 34% كما كان مقررا، في تصعيد جديد للحرب التجارية وردا على الرسوم الأمريكية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ الأربعاء ضد نحو 60 دولة من شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

كما أعلنت الصين أنها سترفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية، وأضافت ست شركات إلى "قائمة الكيانات غير الموثوقة"، ووضعت 12 شركة أمريكية على قائمة القيود التصديرية.



ترامب يدعو الجميع للبقاء هادئين

وشهدت الأسواق العالمية تراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بنحو 1.7 بالمئة عقب إعلان الصين عن الرسوم الجديدة، في خطوة تلت تعهد بكين بـ"القتال حتى النهاية".

في المقابل، هوَت الأسهم الأوروبية بأكثر من 4%.

فيما إنخفضت أسهم الأسواق الناشئة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، بالتزامن مع رد الصين على أحدث الرسوم الجمركية الأمريكية.

كما إنخفض مؤشر MSCI لأسهم الأسواق الناشئة بأكثر من 1٪؜، مسجلًا أدنى مستوى له منذ فبراير 2024، بعد أن خسر 1.7 تريليون دولار من قيمته خلال أسبوع.

بدوره فقد دعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، إلى "الهدوء" لأن كل شي سيكون "على ما يرام"، وذلك في ظل احتدام الحرب التجارية التي أطلقها وتداعياتها على الأسواق العالمية.



وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "ابقوا هادئين! كل شيء سيجري على ما يرام، الولايات المتحدة ستكون أكبر وأفضل من أي وقت مضى".

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