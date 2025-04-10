موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليون في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة حول العالم، مواجهة فريق مانشستر يونايتد ضد ليون ، والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز في لقاء اليوم لزيادة فرص الصعود مبكرا للدورالتالي من البطولة، وتأهل فريق مان يونايتد إلى دور الـ 8 من الدوري الأوروبي 2024-2025، بعد فوزه على فريق ريال سوسييداد الإسباني بينما تأهل ليون على حساب نظيره إف سي إس بي.

موعد قمة مانشستر يونايتد ضد ليون

مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد ليون، التي تجمعهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس الموافق 10 ابريل 2025.

مشاهدة قمة مانشستر يونايتد ضد ليون

يمكنك متابعة مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد ليون ، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025 عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك عبر قناة beIN SPORT 1.

مانشستر يونايتد ضد ليون

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد ليون

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق مانشستر يونايتد ضد ليون ويضم الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي ، هاري ماجواير، ليني يورو.

خط الوسط: دالوت ، برونو فيرنانديز، أوجارتي ، دورجو.

خط الهجوم: زيركزي ، هويلوند ، جارناتشو.

تشكيل ليون المتوقع ضد مانشستر يونايتد

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق ليون أمام نظيره مانشستر يونايتد الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: لوكاس بيري.

خط الدفاع: إينسلي نيلز، كلينتون ماتا ، موسى نياخات ، نيكولاس تاليافكو.

خط الوسط: ماتيتش ، جوردان فيرتو، كورينتين توليسو.

خط الهجوم: ريان شرقي ، ألكسندر لاكازيت ، تياجو ألمادا.

موعد مباراة الإياب بين الفريقين

من المقرر أن يقام لقاء الإياب لربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي، بين فريقي مانشستر يونايتد ونظيره أولمبيك ليون، مساء الخميس المقبل 17 أبريل، على ملعب أولد ترافورد في إنجلترا.

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