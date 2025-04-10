عاجل.. الصين تعلق على تهـ ـديد ترامب بفرض مزيد من التعريفات الجمركية

علقت دولة الصين علي تهـ ـديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض مزيد من التعريفات الجمركية على المنتجات الصينية المستوردة، في خطوة زادت من توتر العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.

قال المتحدث باسم وزارة خارجية الصين، لين جيان، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن الصين لا ترغب في خوض حـ ـروب تجارية أو جمركية، لكنها لن تتراجع إذا نشبت حـ ـرب من هذا النوع.

الصين تعلق علي تهـ ـديد ترامب بفرض مزيد من التعريفات الجمركية عليها

وجاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة خارجية الصين تعليقًا على تهـ ـديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض مزيد من التعريفات الجمركية على المنتجات الصينية المستوردة، وفقًا لوكالة "شينخوا".

ترامب ورئيس الصين

وفي تصعيد لمواجهة محفوفة بالمخاطر بين أكبر اقتصادين في العالم يزيد المخاوف من حدوث ركود عالمي، دخلت الرسوم الجمركية الصينية البالغة نسبتها 84% على المنتجات الأمريكية حيز التنفيذ اليوم الخميس.

ترامب يعلق الرسوم الجمركية علي بعض الدول

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء، تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا على واردات عشرات الدول والشركاء بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

وكان ترامب أوضح أنه سمح بوقف تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا وخفضها خلال تلك الفترة إلى 10% بأثر فوري بالنسبة إلى الدول الأخرى التي لم ترد على الرسوم الأمريكية، نظرا إلى رغبة أكثر من 75 دولة في التفاوض.

ترامب يعلن رفع الرسوم الجمركية على الصين بنسبة 125%

لكن في الوقت نفسه، أعلن ترامب أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الصين بنسبة 125% بأثر فوري بسبب عدم احترام الصين للأسواق العالمية.

ترامب:رفعنا التعريفات الجمركية علي الصين لعدم احترامها للأسواق العالمية

وقال ترامب على منصة "تروث سوشال": "نظراً لعدم احترام الصين للأسواق العالمية، أرفع بموجب هذه التعريفة الجمركية المفروضة على الصين من الولايات المتحدة الأميركية إلى 125 بالمئة، على أن يسري مفعولها فورا".

وأضاف "نأمل في مرحلة ما، على أن يكون ذلك في المستقبل القريب، أن تدرك الصين أن أيام استغلال الولايات المتحدة ودول أخرى لم يعد مقبولا".

الصين تهدد يزيادة رسومها الجمركية الانتقامية على المنتجات الأمريكية

فيما أعلنت الصين أيضا أنها ستزيد رسومها الجمركية الانتقامية على المنتجات الأمريكية إلى 84 بالمئة، بدلا من 34% كما كان مقررا، في تصعيد جديد للحرب التجارية وردا على الرسوم الأمريكية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ ضد نحو 60 دولة من شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

كما أعلنت الصين أنها سترفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية، وأضافت 6 شركات إلى "قائمة الكيانات غير الموثوقة"، ووضعت 12 شركة أمريكية على قائمة القيود التصديرية.

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