توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء بشأن مدينة العلمين الجديدة قبل صيف 2025

زيارة رئيس الوزراء بـ مدينة العلمين الجديدة.. زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم السبت مدينة العلمين الجديدة، والتي استهلها بعقد اجتماعاً موسعاً بمقر جهاز المدينة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة تنفيذ مشروعات المدينة، يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة، ورؤساء أجهزة المدن.

وينشر الموجز خلال التقرير التالي تفاصيل زيارة رئيس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة.

أكد رئيس الوزراء أن مدينة العلمين الجديدة تُعد من مدن الجيل الرابع، وتضم كافة الخدمات والمرافق، وتُمثل نموذجاً فريداً لمدينة ساحلية متكاملة، واصفًا إياها بأنها عاصمة الدولة على ساحل البحر المتوسط.

استعدادات صيف 2025 في مدينة العلمين الجديدة

وشدد مدبولي على ضرورة ضغط البرامج الزمنية لتنفيذ مشروعات مدينة العلمين الجديدة، من أجل الانتهاء من تنفيذها بالكامل قبل صيف العام المقبل 2025، مؤكداً أهمية المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ، والتغلب على أي تحديات تواجه التنفيذ لضمان تحقيق المستهدف.

اجتماع رئيس الوزراء

العلمين الجديدة مدينة متكاملة على مدار العام

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تسعى من خلال تنفيذ مدينة العلمين الجديدة إلى التأكيد على أن هذه المدينة ليست فقط للاستخدام الصيفي، بل ستكون مدينة متكاملة تعمل على مدار العام، وتوفر فرص العمل والإقامة الدائمة، وكافة الخدمات المطلوبة لسكانها وروادها.

مناقشة مشروعات "نيو مارينا" و"مارينا 8 By The Lake"

واستعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع موقف تنفيذ مشروعات الواجهة الشاطئية، ومن بينها مشروع نيو مارينا، ومشروع مارينا 8 By The Lake، حيث أكد الدكتور عاصم الجزار أن التنفيذ يسير بوتيرة متسارعة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

تطوير البنية التحتية والمرافق الأساسية في العلمين الجديدة

كما تم استعراض موقف تنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية بالمدينة، بما في ذلك شبكات المياه والصرف والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى أعمال الطرق والتشجير والتجميل، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تسير بالتوازي مع تنفيذ المشروعات العمرانية والخدمية.

زيارة رئيس الوزراء في مدينة العلمين

متابعة تشغيل المشروعات الخدمية والسياحية

كما تمت مناقشة تشغيل المشروعات الخدمية والسياحية التي تم تنفيذها بالفعل، مثل الفنادق والمولات والمطاعم، بما يسهم في خلق مجتمع عمراني متكامل، ويعزز من فرص الجذب السياحي والاستثماري للمدينة.

مدبولي يتفقد المدينة التراثية ومشروعات مارينا

وعقب الاجتماع، قام رئيس مجلس الوزراء بجولة ميدانية تفقد خلالها مشروعات: المدينة التراثية، وبحيرة نيو مارينا، وكذا أعمال تطوير بوابات مارينا، ومداخل المدينة.

المدينة التراثية في العلمين الجديدة

واستعرض الدكتور عاصم الجزار خلال الجولة الموقف التنفيذي لمشروع المدينة التراثية، المقامة على مساحة 260 فدانًا، والتي تضم عددًا من المنشآت المهمة، منها: المسرح الروماني، المسجد، الكنيسة، مجمع السينمات، ساحة النافورة، الحي الاستثماري، والفندق التراثي، بالإضافة إلى عدد من المحال والمطاعم، وساحات الاحتفالات والميادين العامة.

وأوضح الوزير أن نسبة الإنجاز الإجمالية للمدينة التراثية بلغت 98%، مضيفًا أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تشرف على تنفيذ المشروع، من خلال مجموعة من الشركات الوطنية.

بحيرة نيو مارينا ومداخل مارينا: تطوير شامل لاستقبال الزوار

كما تفقد رئيس الوزراء خلال جولته بحيرة نيو مارينا، حيث استعرض مسؤولو الهيئة الهندسية الأعمال الجارية لتطوير البحيرة والمناطق المحيطة بها، وتسهيل حركة الملاحة والربط البحري بالمنطقة. كما تابع أعمال تطوير بوابات مارينا ومداخل المدينة التي تهدف إلى تحسين مظهر المدينة وتسهيل الدخول والخروج منها.

وفي ختام جولته، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الإسراع في تشغيل كافة المشروعات التي تم الانتهاء منها بالفعل، وتكامل عناصر الجذب السياحي والثقافي والترفيهي والتجاري، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة بأن تكون العلمين الجديدة مدينة حيوية نابضة بالحياة على مدار العام، وليست فقط وجهة صيفية مؤقتة.

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