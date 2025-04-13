موعد مباراة تشيلسي ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

يترقب الجمهور الإنجليزي، قمة فريق تشيلسي ضد إبسويتش تاون، والتي تجمعهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

لابديل أمام فريق تشيلسي سوي تحقيق الفوز أمام نظيره فريق إبسويتش تاون لتحسين موقعه بجدول ترتيب الدوري الانجليزي والحفاظ علي حظوظه في التأهل لدوري الأبطال الموسم القادم ويحتل فريق تشيلسي المركز السادس برصيد 53 نقطة بينما يحتل فريق إبسويتش تاون المركز الـ 18 برصيد 20 نقطة.

موعد مواجهة تشيلسي أمام إبسويتش تاون

مواجهة فريق تشيلسي ضد إبسويتش تاون، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 32 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد الموافق 13 إبريل الجاري.

تشيلسي ضد إبسويتش تاون

تشكيل تشيلسي ضد إبسويتش تاون

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق تشيلسي المتوقع ضد إبسويتش تاون والذي من المنتظر أن يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: فيليب يورجينسن

خط الدفاع: جوشوا أتشيمبونج - توسين أدارابيويو - بنوا بادياشيلي - مالو جوستو

خط الوسط: ريس جيمس - دوسبري هال - كول بالمر

خط الهجوم: تيريك جورج - كريستوفر نكونكو - جادون سانشو.

مشاهدة ماتش تشيلسي ضد إبسويتش تاون

يتم نقل مباراة فريق تشيلسي ضد إبسويتش تاون ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 2.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة تشيلسي ضد إبسويتش تاون

نرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة فريق تشيلسي ضد إبسويتش تاون ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 73 نقطة

2- أرسنال 63 نقطة

3- نوتينجهام فورست 57 نقطة

4-مانشستر سيتي 55 نقطة

5- أستون فيلا، 54 نقطة.

6- تشيلسي 53 نقطة

7 - نيوكاسل يونايتد 53 نقطة

8- فولهام، 48 نقطة.

9- برايتون، 48 نقطة.

10- بورنموث، 45 نقطة.

11- برينتفورد، 43 نقطة.

12- كريستال بالاس، 43 نقطة.

13- مانشستر يونايتد، 38 نقطة.

14- إيفرتون، 38 نقطة.

15- توتنهام، 37 نقطة.

16- وست هام، 35 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 32 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 20 نقطة.

19- ليستر سيتي، 18 نقطة.

20 ساوثهامبتون 10 نقاط.

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