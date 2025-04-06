موعد مباراة تشيلسي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة، موعد مباراة فريق تشيلسي ضد برينتفورد ، والتي تجمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

موعد مباراة تشيلسي ضد برينتفورد

قمة فريق تشيلسي ضد برينتفورد، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 31 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد الموافق 6 إبريل الجاري.

يسعي فريق تشيلسي للفوز أمام نظيره فريق برينتفورد لتحسين موقعه بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الذي يتصدره فريق ليفربول برصيد 73 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 61 نقطة ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 52 نقطة بينما يحتل برينتفورد المركز الـ 12 برصيد 41 نقطة.

تشيلسي ضد برينتفورد

القنوات الناقلة لـ ماتش تشيلسي ضد برينتفورد

يمكنك مشاهدة مواجهة فريق تشيلسي ضد برينتفورد ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد برينتفورد

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق تشيلسي المتوقع ضد برينتفورد والذي من المنتظر أن يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل لقاء تشيلسي ضد برينتفورد

نرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فريق تشيلسي ضد برينتفورد ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 73 نقطة

2- أرسنال 62 نقطة

3- نوتينجهام فورست 57 نقطة

4- تشيلسي 52 نقطة

5-مانشستر سيتي 51 نقطة

6- أستون فيلا، 51 نقطة.

7 - نيوكاسل يونايتد 50 نقطة

8- برايتون، 47 نقطة.

9- بورنموث، 45 نقطة.

10- فولهام، 45 نقطة.

11- كريستال بالاس، 43 نقطة.

12- برينتفورد، 41 نقطة.

12- كريستال بالاس، 40 نقطة.

13- مانشستر يونايتد، 37 نقطة.

14- إيفرتون، 35 نقطة.

15- وست هام، 35 نقطة.

16- توتنهام، 34 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 32 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 20 نقطة.

19- ليستر سيتي، 17 نقطة.

20 ساوثهامبتون 10 نقاط.

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