موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية، مواجهة ساخنة تجمع فريق توتنهام ضد تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز خلال تلك القمة النارية لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الذي يتصدره ليفربول برصيد 73 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 61 نقطة ويحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 49 نقطة.

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد توتنهام

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق تشيلسي ضد نظيره توتنهام مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: مارك كوكوريا - ليفي كولويل - بنوا بادياشيلي - ويسلي فوفانا.

الوسط: إنزو فيرنانديز - مويسيس كايسيدو - جادون سانشو - ريس جيمس.

الهجوم: بيدرو نيتو - كريستوفر نكونكو

موعد قمة تشيلسي ضد توتنهام

مواجهة فريق تشيلسي أمام نظيره فريق توتنهام، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 30 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس الموافق 3 إبريل 2025.

القنوات الناقلة لـ ماتش تشيلسي ضد توتنهام

يمكنك مشاهدة موقعة تشيلسي ضد توتنهام ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

تشيلسي ضد توتنهام

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة تشيلسي ضد توتنهام

يرصد لكم موقع الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة تشيلسي ضد توتنهام ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 73 نقطة

2- أرسنال 61 نقطة

3- نوتينجهام فورست 57 نقطة

4 -مانشستر سيتي 51 نقطة

5 - نيوكاسل يونايتد 50 نقطة

6- تشيلسي 49 نقطة

7- أستون فيلا، 48 نقطة.

8- برايتون، 47 نقطة.

9- فولهام، 45 نقطة.

10- بورنموث، 44 نقطة.

11- برينتفورد، 41 نقطة.

12- كريستال بالاس، 40 نقطة.

13- مانشستر يونايتد، 37 نقطة.

14- توتنهام، 34 نقطة.

15- إيفرتون، 34 نقطة.

16- وست هام، 34 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 29 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 20 نقطة.

19- ليستر سيتي، 17 نقطة

20 ساوثهامبتون 9 نقاط

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