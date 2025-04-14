احذر الأعراض الخفية لنقص فيتامين د.. إليك كيفية اكتشافها وطرق علاجها



نقص فيتامين د.. تظهر أهمية بعض الفيتامينات الأساسية في دعم الصحة العامة، ومن أبرز هذه الفيتامينات، يبرز فيتامين د، الذي لا يقتصر دوره على تقوية العظام فحسب، بل يمتد تأثيره ليشمل الحالة النفسية وجودة النوم والمناعة. ورغم ذلك، فإن نسبة كبيرة من الناس يعانون من نقصه دون أن يدركوا، ما يجعل التعرف على أعراضه ومصادره أمرًا لا بد منه.

يرصد الموجز أبرز أعراض نقص فيتامين د والاطعمة الغنية بالفيتامين خلال السطور التالية:

فيتامين د

فيتامين د مفتاح لصحة متوازنة

فيتامين د هو أحد الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، ويؤدي دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الجسم. فهو يساهم في امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام، كما يرتبط بتحسين المزاج والنوم، مما يجعله ضروريًا للصحة النفسية والجسدية على حد سواء.

نقص شائع وأعراض صامتة

تشير الإحصائيات الصادرة عن المعاهد الوطنية للصحة إلى أن حوالي 25% من البالغين في الولايات المتحدة يعانون من نقص فيتامين د. والمثير للقلق أن هذا النقص قد لا يصاحبه دائمًا أعراض واضحة، مما يؤدي إلى تجاهله لفترات طويلة ومع ذلك، فإن بعض العلامات قد تكون مؤشرًا على هذا الخلل، مثل:

• الشعور بالتعب المستمر

• اضطرابات النوم

• آلام في العظام أو العضلات

• تقلبات مزاجية أو شعور بالحزن

• تساقط الشعر

• ضعف في الشهية

• البشرة الشاحبة

• سهولة الإصابة بالأمراض

إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، فمن الضروري استشارة الطبيب وإجراء فحص دم للتأكد من مستويات فيتامين د في جسمك.

مصادر طبيعية غنية بفيتامين د

رغم قلة الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د بشكل طبيعي، إلا أن هناك بعض الأنواع التي يمكن الاعتماد عليها لتعزيز هذا الفيتامين، ومنها:

• الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل

• الأسماك المعلبة مثل السردين والرنجة

• صفار البيض

• كبد البقر وكبد السمك

أطعمة مدعمة لتعويض النقص

نظرًا لندرة المصادر الطبيعية، تُضاف كميات من فيتامين د إلى بعض المنتجات الغذائية، ويمكن العثور عليه في:

• حبوب الإفطار المدعمة

• الحليب ومشتقاته

• حليب اللوز أو الصويا

• عصير البرتقال المدعم

دائمًا تأكد من قراءة ملصقات التغذية للتحقق من احتواء المنتج على فيتامين د.

فيتامين د

الشمس االمصدر الأهم والطبيعي

التعرض لأشعة الشمس هو الطريقة الأكثر فعالية لإنتاج فيتامين د داخل الجسم، إذ يحفز الضوء فوق البنفسجي الجلد لإنتاجه لذلك، يُنصح بالخروج يوميًا لبضع دقائق في ضوء الشمس المباشر، حتى في الأيام الغائمة ولكن لا تنس استخدام واقي الشمس للحماية.

مكملات فيتامين د الحل العملي



في حال صعوبة الحصول على كميات كافية من الشمس أو الطعام، يمكن اللجوء إلى المكملات، ويتوفر فيتامين د في شكلين رئيسيين: د2 ود3، إلا أن الدراسات تشير إلى أن فيتامين د3 هو الأكثر فاعلية في رفع مستوياته في الجسم وقد تكون هذه المكملات ضرورية للحفاظ على التوازن الصحي خاصة لمن يعانون من نقص مزمن.

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