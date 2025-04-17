موعد مباراة توتنهام ضد آينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الأوروبية، مباراة فريق توتنهام ضد آينتراخت فرانكفورت ، والتي تجمع الفريقين، على ملعب "دوتش بانك أرينا" ضمن منافسات إياب دور الـ 8 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي كل فريق لتحقيق الفوز في لقاء اليوم الخميس لحسم تذكرة الصعود للدورالتالي من البطولة، وكان لقاء الذهاب قد انتهي بالتعادل 1-1 بين الفريقين، وتأهل فريق توتنهام إلى دور الـ 8 من الدوري الأوروبي 2024-2025، بعد فوزه على فريق ألكمار.

موعد مباراة توتنهام ضد آينتراخت فرانكفورت

مباراة فريق توتنهام ضد نظيره فريق آينتراخت فرانكفورت، التي تجمعهما على ملعب "دوتش بانك أرينا" ضمن منافسات إياب دور الـ 8 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس الموافق 17 ابريل 2025.

القنوات الناقلة لماتش توتنهام أمام آينتراخت فرانكفورت

يتم نقل مباراة فريق توتنهام أمام نظيره آينتراخت فرانكفورت ، على ملعب "دوتش بانك أرينا" ضمن منافسات إياب دور الـ 8 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025 عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك عبر قناة beIN SPORT 2.

توتنهام ضد آينتراخت فرانكفورت

تشكيل توتنهام المتوقع ضد آينتراخت فرانكفورت

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق توتنهام أمام نظيره فريق آينتراخت فرانكفورت ويضم الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، آرشي جراي، دانسو، أودوجي.

خط الوسط: رودريجو بينتانكور، جيمس ماديسون، بيرجفال.

خط الهجوم: جونسون، تيل، أودوبيرت.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت المتوقع ضد توتنهام

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق توتنهام أمام نظيره فريق آينتراخت فرانكفورت الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، آرشي جراي، دانسو، أودوجي.

خط الوسط: رودريجو بينتانكور، جيمس ماديسون، بيرجفال.

خط الهجوم: جونسون، تيل، أودوبيرت.

وقد نفي دانييل ليفي، رئيس نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الشائعات التي ربطت مهاجم الفريق البرازيلي ريتشارليسون بالانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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