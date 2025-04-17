تحطم سيارة كريم الحسيني بالكامل بعد اصطدام مفاجئ بدراجة نارية.. تفاصيل



كشف الفنان كريم الحسيني عن تعرضه لحادث سير خطير، أدى إلى تهشم سيارته بالكامل، وفتح الباب مجددًا للحديث عن قراره باعتزال الفن وانتقاداته الصريحة لكواليس الوسط الفني، والتي أثارت ضجة كبيرة بين جمهوره ومتابعيه.

يرصد الموجز تفاصيل حادث كريم الحسيني فيما يلي

كريم الحسيني

حادث كريم الحسيني المفاجئ يغير مجرى اليوم

نشر الفنان كريم الحسيني تفاصيل الحادث من خلال منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، حيث كتب كلمات يملؤها الرضا بقضاء الله، قائلاً:

"الحمد لله على الضراء قبل السراء، الحمد والشكر لله، عربيتي حصل فيها كده وهي راكنة في أمان الله، دخل فيها موتوسيكل عمل فيها كده، وصاحب الموتوسيكل في المستشفى دلوقتي، قدر الله وما شاء فعل.. عوض علينا عوض الصابرين يا رب، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمد لله رب العالمين، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها."

الحادث وقع بينما كانت السيارة متوقفة، بعد أن اصطدم بها دراجة نارية، مما أدى إلى تلفيات جسيمة في السيارة ونقل سائق الدراجة إلى المستشفى، دون وقوع إصابات بالحسيني نفسه.

قرار اعتزال كريم الحسيني المفاجئ ورسالة قوية

لم يكن هذا هو الحدث الأول الذي يثير اهتمام الجمهور حول كريم الحسيني، فقد أعلن في وقت سابق عبر "فيسبوك" عن قراره باعتزال السعي في الوسط الفني، موضحًا أنه لم يعد يجد لنفسه مكانًا وسط ما وصفه بـ"الضجيج والنفاق والمحسوبية".

قال الحسيني: "قررت أعتزل السعي في الوسط الفني الجميل لأنني فعلًا فنان قديم نوفي أنتمي إلى زمن الفن الجميل الأبيض والأسود وماسبيرو زمان، قررت أن أعتزل السعي في دراما رمضان لأنني تقاعدت عن العمل منذ عام 2021، حيث كان آخر مسلسل شاركت فيه (اللي مالوش كبير)، ومن وقتها وأنا أحاول وأسعى بكل طاقتي وإيماني بأنها ستأتي، لكنها لم تأتِ... لقد تعبت وسئمت من هذا النفاق والمحسوبية والشلالية".

هجوم على نجوم الوسط الفني

في منشوره المثير، وجه الحسيني انتقادات مباشرة لعدد من نجوم الفن، منهم الفنان محمد رمضان والفنان أحمد العوضي، مؤكدًا أنه تواصل معهم مرارًا دون تلقي أي رد منذ أكثر من خمس سنوات، وهو ما اعتبره صدمة كبيرة له ولعدد من المتابعين.

كما كشف عن موقف حدث بينه وبين محمد رمضان، رفض الكشف عن تفاصيله بالكامل، لكنه وصفه بالصادم، ما زاد من التفاعل والتساؤلات حول ما يجري خلف الكواليس في عالم الفن.

كريم الحسيني

أخر أعماله الفنية

وعلى الرغم من قراره بالابتعاد عن الساحة الفنية، فإن آخر ظهور درامي للفنان كريم الحسيني كان في مسلسل "وشّ سعد"، والذي شارك في بطولته إلى جانب نخبة من النجوم مثل أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، صلاح عبد الله، وعبير صبري.

تدور أحداث المسلسل حول رجل أعمال إماراتي ثري يُدعى "سعد"، يسافر إلى مصر في مهمة عمل، لكن حياته تنقلب رأسًا على عقب بعد حادث تصدمه فيه فتاة تدعى "شادية"، ليستفيق ويجد نفسه في أحد الأحياء الشعبية، حيث يواجه تجربة حياتية غير اعتيادية مليئة بالمفارقات.

المسلسل من تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي، وحقق حضورًا لافتًا رغم المنافسة الشديدة في موسم عرضه.

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