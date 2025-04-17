تفاصيل تحليق طيران الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي فوق الضاحية الجنوبية لـ بيروت

حلق طيران الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي فوق دولة لبنان، اليوم الخميس، وتحديدًا فوق الضاحية الجنوبية لـ بيروت على مستوى منخفض جداً، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

نفذ جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي غـ ـارة جوية استهدفت عنصرًا تابعًا لحزب الله في الضاحية الجنوبية لـ بيروت.

إسرائـ ـيل تستهدف عنصرًا تابعًا لحزب الله في الضاحية الجنوبية لـ بيروت

وبحسب البيان الصادر عن جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي، فإن المستهدف كان يوجه مؤخرًا نشطاء من حركة حماس ويساعدهم في التخطيط لهـ ـجوم وشيك ضد مدنيين إسرائـ ـيليين.

الضاحية الجنوبية لـ بيروت

وتُعد هذه الغـ ـارة الثانية من نوعها التي تستهدف معقل حزب الله منذ بدء سريان وقف إطـ ـلاق النار بين الطرفين في نوفمبر الماضي، حيث أفاد شهود عيان بسماع طائرات تحلق على ارتفاع منخفض فوق بيروت، تلاها دوي انفـ ـجارات قوية في مناطق مختلفة من المدينة. ​

حزب الله: جيش الاحتـ ـلال استهدف منشآت مدنية في الضاحية الجنوبية لـ بيروت

من جانبه، أكد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، محمد عفيف، أن الأبنية التي استهدفها جيش الاحتـ ـلال في الضاحية الجنوبية لـ بيروت هي منشآت مدنية، مشددًا على أن الهدف من هذه الغارات هو الضغط على حزب الله. ​

الحكومة اللبنانية: استشهاد 190 لبنانيًا وإصابة 485 آخرين منذ دخول اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار حيز التنفيذ

ومن ناحية أخري، أعلنت الحكومة اللبنانية استشهاد 190 لبنانيًا وإصابة 485 آخرين منذ دخول اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.

وكان الجيش اللبناني أعلن أمس الأربعاء، اعتقال مجموعة مؤلفة من فلسطينيين وسوريين، قال إنها مسئولة عن إطلاق صـ ـواريخ من جنوب لبنان باتجاه دولة الاحتـ ـلال في مارس الماضي.

وتوصلت مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني، بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، إلى تحديد المجموعة التي أطلقت الصـ ـواريخ، وأوقفت عددًا من أفرادها.

الجيش اللبناني: تحديد هوية مرتكبي حادث إطلاق صـ ـواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إنه "نتيجة الرصد والمتابعة من قبل مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني، والتحقيقات التي أجرتها المديرية والشرطة العسكرية، وبالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام بشأن عمليتي إطلاق صـ ـواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخي 22 و28 مارس الماضي، الأولى بين بلدتي كفرتبنيت وأرنون في النبطية، والثانية بمنطقة قعقعية الجسر في النبطية، توصلت المديرية إلى تحديد المجموعة المنفذة، وهي تضم لبنانيين وفلسطينيين".

الجيش اللبناني

وأضاف بيان الجيش اللبناني: "على أثر ذلك، نفذت عمليات دهم في مناطق عدة، وأوقف بنتيجتها عدد من أفراد المجموعة، وضبطت الآلية والأعتدة التي استخدمت في العمليتين".

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