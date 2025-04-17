أسعار زيت الطعام في مصر اليوم الخميس 17 أبريل 2025 وتوقعات السوق.

يعد زيت الطعام من السلع الأساسية التي لا غنى عنها في كل منزل، سواء للاستخدام في الطهي أو في تحضير مختلف الأطعمة، وقد شهدت أسعار زيت الطعام في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، ما جعل الكثير من المواطنين يبحثون عن طرق لتوفير هذه المادة.

في هذا التقرير، يعرض لكم الموجز أسعار زيت الطعام في الأسواق المصرية كما هي اليوم الخميس 17 أبريل 2025، مع التركيز على الأنواع المختلفة من الزيت، بالإضافة إلى بعض العوامل التي تؤثر في هذه الأسعار.

أسعار زيت الطعام في الأسواق:

بحسب المعلومات المتوافرة، فإن أسعار زيت الطعام اليوم في مصر تشهد تفاوتًا بين الأنواع المختلفة للزيوت. إليكم أبرز الأنواع والأسعار المتوقعة:

زيت عباد الشمس (1 لتر): يتراوح سعر زيت عباد الشمس في الأسواق ما بين 80 إلى 90 جنيهًا مصريًا للتر الواحد، ويعتبر هذا النوع من أكثر الزيوت استخدامًا في المنازل المصرية.

زيت الذرة (1 لتر): يبلغ سعر زيت الذرة حوالي 100 إلى 110 جنيهات مصرية، ويُعتبر من الزيوت المفضلة لدى العديد من الأسر، خاصةً للطبخ والتقليل من الدهون.

زيت الزيتون (1 لتر): يُعتبر زيت الزيتون من أكثر الزيوت فائدة، لكن سعره مرتفع نوعًا ما مقارنة بالزيوت الأخرى، ويتراوح سعر زيت الزيتون بين 300 و400 جنيهًا مصريًا للتر الواحد، بحسب العلامة التجارية والجودة.

زيت الخليط (800 مل): يتراوح سعر زيت الخليط بين 25 إلى 35 جنيهًا مصريًا، وهذا النوع من الزيت يُعتبر اقتصاديًا ويُستخدم بشكل واسع في العديد من الأغراض اليومية.

زيت صني (2 لتر): يتراوح سعر زيت صني من 130 إلى 150 جنيهًا مصريًا للعبوة، ويُستخدم بشكل شائع في قلي الأطعمة.

عوامل تؤثر في الأسعار:

تتأثر أسعار زيت الطعام في مصر بعدد من العوامل، من بينها:

العرض والطلب: كلما زاد الطلب على نوع معين من الزيت، ارتفعت أسعاره، خاصة في أوقات الأعياد أو المناسبات.

التغيرات في سوق الإنتاج العالمي: نظراً لأن مصر تستورد كميات كبيرة من الزيوت النباتية، فإن التغيرات في الأسعار العالمية تؤثر بشكل مباشر على الأسعار المحلية.

التغيرات في سعر الدولار: بما أن مصر تستورد جزءًا كبيرًا من الزيوت من الخارج، فإن تقلبات سعر الدولار الأمريكي تؤثر على أسعار زيت الطعام.

وتستمر أسعار زيت الطعام في مصر في التذبذب بين الحين والآخر، نتيجة للعديد من العوامل الداخلية والخارجية، ويُتوقع أن تظل الأسعار تحت مراقبة الحكومة، التي تسعى جاهدة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين من خلال منافذ التموين والمبادرات التي يتم الإعلان عنها بشكل دوري.

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