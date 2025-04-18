موعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الإسبانية، مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 32 لبطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

يتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 70 نقطة ويأـي ريال مدريد في مركز الوصيف برصيد 66 نقطة، ويحتل سيلتا فيجو المركز الـ 7 برصيد 43 نقطة.

موعد قمة برشلونة ضد سيلتا فيجو

قمة برشلونة ضد سيلتا فيجو، المقررة مساء غد السبت الموافق 19 إبريل الجاري، تنطلق في تمام الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة والربع بتوقيت السعودية.

مشاهدة ماتش برشلونة ضد سيلتا فيجو

يمكنك متابعة أحداث مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز.

لامين يامال

تشكيل برشلونة المتوقع ضد سيلتا فيجو

من المنتظر أن يشهد تشكيل برشلونة المتوقع ضد نظيره فريق سيلتا فيجوالدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، إريك جارسيا، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بيدري، فيرنكي دي يونج، داني أولمو.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، فيرمين لوبيز.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة فريق برشلونة ضد نظيره فريق سيلتا فيجو ويأتي جدول ترتيب الليجا كالآتي:

1- برشلونة 70 نقطة.

2- ريال مدريد 66 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 63 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 57 نقطة.

5- فياريال 51 نقطة.

6- ريال بتيس 48 نقطة.

7- سلتا فيجو 43 نقطة.

8- مايوركا 43 نقطة.

9 - ريال سوسيداد 41 نقطة.

10- رايو فاليكانو 40 نقطة.

11- خيتافي 39 نقطة.

12- أوساسونا 38 نقطة.

13- فالنسيا 37 نقطة.

14- إشبيلية 36 نقطة.

15- إسبانيول 35 نقطة.

16- جيرونا 34 نقطة.

17- ألافيس 30 نقطة.

18- لاس بالماس 29 نقطة.

19- ليجانيس 28 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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