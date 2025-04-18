"الشاطر عمرو".. فيلم جديد للمخرج عمرو سلامة يثير الفضول قبل عرضه



أعلن المخرج والكاتب عمرو سلامة عن أحدث مشاريعه السينمائية، وهو فيلم جديد يحمل عنوان "الشاطر عمرو"، والذي يتولى تأليفه وإخراجه بنفسه، وفي الوقت ذاته، يواصل سلامة حضوره الدرامي عبر عمل تلفزيوني جديد يُعرض قريبًا بعنوان "برستيج"، يجمع بين الغموض والكوميديا في تجربة مختلفة على الدراما المصرية.

يرصد الموجز تفاصيل فيلم "الشاطر عمرو" للمخرج عمرو سلامة فيما يلي:

المخرج عمرو سلامة

عمرو سلامة يكشف التحضيرات الأخيرة لفيلم "الشاطر عمرو"

نشر المخرج عمرو سلامة صورة من سيناريو الفيلم المرتقب عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "اللمسات الأخيرة"، في إشارة إلى اقتراب العمل من الانطلاق الفعلي ورغم تكتمه على تفاصيل القصة وأبطال الفيلم، فإن الإعلان وحده أثار فضول المتابعين، لا سيما مع تاريخ عمرو سلامة في تقديم أعمال تحمل أفكارًا جريئة وطروحات غير تقليدية.

المخرج عمرو سلامة

"برستيج" دراما غير معتادة تنطلق في أبريل

على الجانب الدرامي، يعود عمرو سلامة بمسلسل "برستيج"، المقرر عرضه حصريًا على منصة "يانجو بلاي" يوم 24 أبريل الجاري.

ويضم العمل نخبة من الممثلين من بينهم محمد عبد الرحمن ومصطفى غريب، في تجربة وصفها البعض بأنها مختلفة تمامًا عما اعتاده المشاهد المصري.

تدور أحداث مسلسل "برستيج" داخل مقهى شهير بوسط البلد، خلال عاصفة مفاجئة تضرب القاهرة، وتجمع في المكان 14 شخصًا من خلفيات ثقافية واجتماعية مختلفة ومع انقطاع الكهرباء ثم عودتها، يفاجأ الجميع بجريمة قتل غامضة لأحد الحاضرين، لتبدأ رحلة الشكوك المتبادلة بين الشخصيات، في قالب يجمع بين الكوميديا السوداء والتشويق البوليسي.

يشارك في بطولة المسلسل: محمد عبد الرحمن، مصطفى غريب، راندا عوض، دينا، سامي مغاوري

، زياد ظاظا (مغني الراب)، عبد العاطي (صانع محتوى).

كما يشهد العمل ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف، مما يضفي على الحلقات طابعًا مفاجئًا ومتجددًا في كل مرة.

بين السينما والمنصات الرقمية.. عمرو سلامة يواصل التجريب

يؤكد عمرو سلامة من خلال "الشاطر عمرو" و"برستيج" على استمراره في تقديم محتوى فني يخرج عن الإطار التقليدي، مستغلًا المنصات الرقمية كمساحة للإبداع الحر والتجريب.

ويبدو أن 2025 سيكون عامًا حافلًا بأعمال غير معتادة من هذا المخرج الذي لا يتوقف عن الابتكار.

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