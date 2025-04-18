بيان حكومي بشأن غلق "بلبن" و"كرم الشام" و"كنافة وبسبوسة" و"وهمي" و"عم شلتت"

الهيئة القومية لسلامة الغذاء: حملات مكثفة بعد بلاغات عن حالات تسمم غذائي.. وتأكيد استمرار الرقابة المشددة وسبب الغلق: بلاغات المواطنين تكشف مخالفات خطيرة.. أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بيانًا رسميًا توضح فيه أسباب إغلاق عدد من سلاسل المطاعم الشهيرة في مصر، من بينها "بلبن"، "كرم الشام"، "كنافة وبسبوسة"، "وهمي"، و"عم شلتت". جاء ذلك بعد تلقي الهيئة عددًا من شكاوى المواطنين تفيد بتعرض بعض المستهلكين لحالات تسمم غذائي إثر تناولهم منتجات من هذه السلاسل، ما أثار القلق بين جمهور المستهلكين والجهات الرقابية على حد سواء، ويرصد الموجز التفاصيل.

حملات تفتيش موسعة على المطاعم والمصانع

ردًا على هذه الشكاوى، نفذت الفرق الرقابية التابعة للهيئة حملات تفتيش مفاجئة وشاملة على الفروع والمصانع التابعة لتلك العلامات التجارية في عدد من المحافظات. وتركزت جهود اللجان على فحص سلامة الأغذية، ومتابعة طرق التخزين، والتأكد من صلاحية المنتجات، بالإضافة إلى رصد أي مخالفات تتعلق بالغش الغذائي أو استخدام مواد محظورة.

نتائج التحاليل تكشف وجود بكتيريا ممرضة وألوان محظورة

وكشفت نتائج التحاليل التي أجرتها اللجان الرقابية بعد سحب عينات من المنتجات والخامات، عن وجود بكتيريا ممرضة مسؤولة بشكل مباشر عن الإصابة بالتسمم الغذائي، وهي تؤثر على الجهاز الهضمي بشكل خطير، كما أظهرت التحاليل استخدام بعض الألوان المحظورة دوليًا، بالإضافة إلى تخزين منتجات بطرق غير آمنة، ما أدى إلى تغير خصائصها وفسادها.

إجراءات قانونية وغلق مؤقت للفروع المخالفة

أسفرت هذه الحملات عن زيارة أكثر من 47 منشأة غذائية تابعة لتلك السلاسل، واتخاذ قرارات بإغلاقها مؤقتًا لحين توفيق أوضاعها والتأكد من التزامها بمعايير السلامة، كما تم مصادرة وإعدام كميات من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، في إطار الحرص على صحة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

تحذير رسمي وتشديد الرقابة المستمرة

أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنها لن تتهاون في تطبيق القانون، وأن الرقابة ستستمر بشكل مكثف في مختلف المحافظات لضمان التزام المنشآت بالمعايير المعتمدة، كما دعت أصحاب المطاعم والمنشآت الغذائية إلى الالتزام الكامل بشروط السلامة والتخزين، محذّرة من اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي مخالفات مستقبلية.

دعوة المواطنين للتعاون والإبلاغ عن المخالفات

في ختام بيانها، دعت الهيئة المستهلكين إلى الإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات أو شكاوى تخص المنتجات أو المنشآت الغذائية، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك.

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