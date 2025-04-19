القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني اليوم

يترقب عشاق البارسا، مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو التي تجمع الفريقين اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

يحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 70 نقطة ويأتي فريق ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 66 نقطة، بينما يحتل فريق سيلتا فيجو المركز الـ 7 برصيد 43 نقطة.

موعد مواجهة برشلونة أمام سيلتا فيجو

مواجهة فريق برشلونة أمام نظيره سيلتا فيجو، المقررة مساء اليوم السبت الموافق 19 إبريل الجاري، تنطلق في تمام الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة والربع بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمواجهة برشلونة أمام سيلتا فيجو

يتم نقل أحداث مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز.

برشلونة ضد سيلتا فيجو

التشكيل المتوقع لـ برشلونة ضد سيلتا فيجو

من المنتظر أن يشهد تشكيل برشلونة المتوقع ضد نظيره فريق سيلتا فيجوالدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، إريك جارسيا، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بيدري، فيرنكي دي يونج، داني أولمو.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، فيرمين لوبيز.

ترتيب الدوري الإسباني قبل قمة برشلونة ضد سيلتا فيجو

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة فريق برشلونة أمام نظيره فريق سيلتا فيجو ويأتي جدول ترتيب الليجا كالآتي:

1- برشلونة 70 نقطة.

2- ريال مدريد 66 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 63 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 57 نقطة.

5- فياريال 51 نقطة.

6- ريال بتيس 48 نقطة.

7- سلتا فيجو 43 نقطة.

8- مايوركا 43 نقطة.

9 - ريال سوسيداد 41 نقطة.

10- رايو فاليكانو 40 نقطة.

11- خيتافي 39 نقطة.

12- أوساسونا 38 نقطة.

13- فالنسيا 37 نقطة.

14- إشبيلية 36 نقطة.

15- إسبانيول 35 نقطة.

16- جيرونا 34 نقطة.

17- ألافيس 30 نقطة.

18- لاس بالماس 29 نقطة.

19- ليجانيس 28 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

اقرأ أيضًا: