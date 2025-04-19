موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يترقب عشاق النادي الملكي، مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو التي تجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

يتصدر فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 70 نقطة ويأتي فريق ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 66 نقطة، بينما يحتل فريق أتلتيك بيلباو المركز الرابع برصيد 57 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو

مواجهة فريق ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو، المقررة مساء غد الأحد الموافق 20 إبريل الجاري، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت السعودية.

مشاهدة ماتش ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو

يتم نقل أحداث مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز.

ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو

التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو

من المنتظر أن يشهد تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو الدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ديفيد ألابا، أنطونيو روديجير، راوؤل أسينسيو، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو.

ترتيب الدوري الإسباني قبل قمة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة فريق ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو ويأتي جدول ترتيب الليجا كالآتي:

1- برشلونة 70 نقطة.

2- ريال مدريد 66 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 63 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 57 نقطة.

5- فياريال 51 نقطة.

6- ريال بتيس 48 نقطة.

7- سلتا فيجو 43 نقطة.

8- مايوركا 43 نقطة.

9 - ريال سوسيداد 41 نقطة.

10- رايو فاليكانو 40 نقطة.

11- خيتافي 39 نقطة.

12- أوساسونا 38 نقطة.

13- فالنسيا 37 نقطة.

14- إشبيلية 36 نقطة.

15- إسبانيول 35 نقطة.

16- جيرونا 34 نقطة.

17- ألافيس 30 نقطة.

18- لاس بالماس 29 نقطة.

19- ليجانيس 28 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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