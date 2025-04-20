موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

جماهير الريدز، تترقب مواجهة فريق ليفربول ضد ليستر سيتي ، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق ليفربول للفوز ضد ليستر سيتي في ظل سعيه للتتويج ببطولة الدوري الإنجليزي، حيث يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 76 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 63 نقطة ويحتل ليستر سيتي المركز الـ 19 برصيد 18 نقطة.

موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي

قمة فريق ليفربول أمام نظيره فريق ليستر سيتي، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 33 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد الموافق 20 إبريل الجاري.

تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتي

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق ليفربول المتوقع ضد فريق ليستر سيتي والذي يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

ليفربول ضد ليستر سيتي

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي

يتم نقل قمة فريق ليفربول ضد نظيره فريق ليستر سيتي ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول أمام ليستر سيتي

نرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة فريق ليفربول ضد نظيره فريق ليستر سيتي ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 76 نقطة

2- أرسنال 63 نقطة

3 - نيوكاسل يونايتد 59 نقطة

4- مانشستر سيتي 58 نقطة

5- نوتينجهام فورست 57 نقطة

6- أستون فيلا، 57 نقطة.

7- تشيلسي 54 نقطة

8- بورنموث، 45 نقطة.

9- فولهام، 48 نقطة.

10- برايتون، 48 نقطة.

11- برينتفورد، 46 نقطة.

12- كريستال بالاس، 44 نقطة.

13- إيفرتون، 38 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 38 نقطة.

15- توتنهام، 37 نقطة.

16- وست هام، 36 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 35 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 21 نقطة.

19- ليستر سيتي، 18 نقطة.

20 ساوثهامبتون 10 نقاط.

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