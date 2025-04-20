بث مباشر مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لمواجهة فريق ليفربول ضد ليستر سيتي والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

بث مباشر مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي

يسعي فريق ليفربول للفوز ضد ليستر سيتي في ظل سعيه للتتويج ببطولة الدوري الإنجليزي، حيث يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 76 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 63 نقطة ويحتل ليستر سيتي المركز الـ 19 برصيد 18 نقطة.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي

مشاهدة ماتش ليفربول ضد ليستر سيتي

قمة فريق ليفربول ضد ليستر سيتي، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 33 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد الموافق 20 إبريل الجاري.

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بث مباشر ماتش ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة فريق ليفربول ضد ليستر سيتي التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 33 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي

الان ماتش ليفربول ضد ليستر سيتي

يمكنك مشاهدة قمة فريق ليفربول ضد ليستر سيتي ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

ليفربول ضد ليستر سيتي

تشكيل ليفربول ضد ليستر سيتي

شاهد ماتش ليفربول ضد ليستر سيتي

شاهد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي

من المنتظر أن يشهد تشكيل ليفربول ضد ليستر سيتي الدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

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