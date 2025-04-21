باسم يوسف يخضع لعملية جراحية دقيقة في العمود الفقري بدبي

الإعلامي الشهير يعاني من آلام حادة تستدعي التدخل الجراحي..خضع الإعلامي باسم يوسف لعملية جراحية دقيقة في العمود الفقري داخل أحد المستشفيات المتخصصة بمدينة دبي، وذلك بعد معاناته من آلام شديدة ومستمرة خلال الفترة الماضية، ما استدعى نقله إلى المستشفى على الفور وإجراء فحوصات عاجلة، ويرصد الموجز تفاصيل العملية.

تفاصيل العملية ونقل الحالة الصحية

كشف الطبيب المعالج للإعلامي باسم يوسف، عبر منشور له على منصات التواصل الاجتماعي، عن تفاصيل حالته الصحية. وأوضح أن باسم قد أُجري له تدخل جراحي دقيق في العمود الفقري، حيث أشرف على العملية أحد أبرز الاستشاريين المتخصصين في جراحة العظام والعمود الفقري.

وكتب الطبيب: "سعدنا باستقبال الدكتور باسم يوسف في عيادتنا بدبي. وقد أجرينا له عملية جراحية ناجحة، آملين له الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى نشاطه الإعلامي والفني".

تفاعل الجمهور ومتابعيه على السوشيال ميديا

لاقى الخبر تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد كبير من المتابعين والجمهور عن قلقهم على صحة الإعلامي المعروف، متمنين له الشفاء التام والعودة إلى الشاشة في أقرب وقت.

شريف مدكور يفتح النار على باسم يوسف

في سياق مختلف، أثار الإعلامي شريف مدكور جدلًا كبيرًا بعد أن نشر منشورًا على حسابه الشخصي عبر "فيسبوك"، يوجه فيه رسالة حادة إلى باسم يوسف، وتعود القصة إلى أكثر من عشر سنوات حين استضاف مدكور مجموعة من الأطفال يؤدون عرضًا للباليه في برنامجه، في وقت كان يواجه فيه الفن الراقي هجومًا من بعض التيارات المحافظة.

وكتب مدكور في منشوره:

"دكتور باسم يوسف سخر من موقف كنت أهدف فيه لدعم أطفال يقدمون فنًا راقيًا، والآن أراك ترقص يا دكتور، هل أصبح الأمر مقبولًا؟ لم تهمني سخريتك سابقًا، لكن الأطفال شعروا بالحزن حينها لأنهم اعتقدوا أنك تسخر منهم".

شريف مدكور يعلن اعتزال الحياة الاجتماعية

وفي تطور لافت، أعلن شريف مدكور عبر نفس المنصة عن اعتزاله الحياة الاجتماعية وتقليل تواصله مع الآخرين، مؤكدًا أنه يشعر بالحاجة إلى الابتعاد عن الساحة لبعض الوقت، والتركيز على نفسه بعيدًا عن الضوضاء المجتمعية.

باسم يوسف بين الدعم والانتقادات

بين من تمنى له الشفاء العاجل، ومن فتح النار عليه بسبب مواقف قديمة، يظل الإعلامي باسم يوسف محور اهتمام وجدل على الساحة الفنية والإعلامية، وينتظر جمهوره المزيد من التحديثات حول حالته الصحية، متمنين أن يعود سريعًا إلى نشاطه المعتاد.

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