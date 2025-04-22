عاجل.. عدد العاملين في القطاع العام يسجل أدنى مستوى منذ سنوات

عدد العاملين في القطاع العام.. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، مؤشرات النشرة السنوية لـ عدد العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام عن عام 2024، والتي كشفت عن انخفاض ملحوظ في أعداد العاملين مقارنة بعام 2023.

ووفقًا لتقرير جهاز الإحصاء الذي حصل الموجز على نسخة منه، بلغ إجمالي عدد العاملين بالقطاعين 620.1 ألف عامل خلال عام 2024، مقابل 663.3 ألفًا في عام 2023، بنسبة انخفاض قدرها 6.5%.

عدد العاملين بقطاع الأعمال

تراجع في أعداد الذكور والإناث العاملين بالقطاع العام

أوضحت النشرة أن عدد العاملين الذكور انخفض إلى 544 ألفًا في 2024 مقابل 580.2 ألفًا في 2023، بنسبة انخفاض بلغت 6.2%.

أما عدد العاملات الإناث فقد بلغ 76.1 ألفًا عام 2024 مقارنة بـ 83.2 ألفًا عام 2023، بنسبة تراجع وصلت إلى 8.5%.

قطاع الإسكان والتعمير يتصدر بعدد العاملين

جاء قطاع الإسكان والتعمير في المرتبة الأولى من حيث عدد العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال، بإجمالي 213.1 ألف عامل بنسبة 34.4% من إجمالي العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

العمال

تلاه قطاع الصناعة والبترول والثروة المعدنية بنسبة 20.4%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 18.6%.

القاهرة في الصدارة ضمن توزيع العاملين بالمحافظات

احتلت محافظة القاهرة المرتبة الأولى في عدد العاملين بالقطاعين، حيث بلغ عدد العاملين بها نحو 222 ألف عامل، وهو ما يمثل 35.7% من إجمالي العاملين في مختلف المحافظات، تلتها محافظة الإسكندرية التي سجلت حوالي 61 ألف عامل، ثم الغربية بحوالي 32 ألف عامل، تليها الجيزة بـ 28 ألف عامل، وأخيرًا القليوبية التي بلغ عدد العاملين بها نحو 22 ألفًا.

أوضحت النشرة أيضًا أن الوظائف التنفيذية استحوذت على أعلى نسبة من توزيع الوظائف، حيث سجلت 37.2% من إجمالي عدد العاملين، في حين سجلت وظائف الإدارة العليا النسبة الأقل بـ 1.6% فقط، مما يشير إلى تركّز كبير في الوظائف الوسطى مقابل انخفاض في المناصب العليا.

مؤشرات الأداء للقطاع الزراعي

وفي سياق آخر، رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤشرات الأداء للقطاع الزراعي خلال عام 2022/2023 ضمن النشرة السنوية لتقديرات الدخل الزراعي، والتي أظهرت تحقيق القطاع لنتائج إيجابية ونمو كبير في معظم مؤشراته.

بلغت صافي قيمة الدخل الزراعي نحو 1088.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ 634.5 مليار جنيه في 2021/2022، محققًا بذلك زيادة كبيرة بلغت 71.55%، وهو ما يعكس نموًا في الإنتاج والعوائد الزراعية.

سجلت قيمة الإنتاج الزراعي الإجمالية 1797 مليار جنيه في 2022/2023، مقابل 1070.7 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة بنسبة 67.83%، ويُعزى هذا النمو إلى الارتفاع الكبير في الأسعار المزرعية للسلع الغذائية، وعلى رأسها المحاصيل، والخضر، والفاكهة.

توزيع الإنتاج الزراعي

أظهر توزيع الإنتاج الزراعي حسب النشاط أن الإنتاج النباتي استحوذ على النسبة الأكبر بـ 59.28% من إجمالي قيمة الإنتاج، تلاه الإنتاج الحيواني بنسبة 33.84%، ثم الإنتاج السمكي بنسبة 6.86%، وأخيرًا المنتجات الحشرية التي سجلت 0.02% فقط من إجمالي الإنتاج الزراعي في العام ذاته.

مستلزمات الإنتاج الزراعي

على صعيد مستلزمات الإنتاج الزراعي، ارتفعت قيمتها إلى 708.5 مليار جنيه خلال عام 2022/2023، مقارنة بـ 436.2 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 62.44%. ووفقًا للتوزيع، شكلت مستلزمات الإنتاج الحيواني والحشري النسبة الأكبر بـ 65.81% من إجمالي المستلزمات، تلتها مستلزمات الإنتاج النباتي بنسبة 23.90%، ثم مستلزمات الإنتاج السمكي بنسبة 10.29%.

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