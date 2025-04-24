الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة صن داونز في قمة دوري الأبطال

يختتم فريق الأهلي ، استعداداته اليوم الخميس لمواجهة صن داونز، في القمة التي تجمعهما في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق الأهلي لتحقيق الفوز بأي نتيجة خلال تلك المواجهة ضد نظيره فريق صن داونز بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين لحسم تذكرة التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025.

موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلى وصن داونز

يعقد مساء اليوم الخميس الاجتماع الفني لقمة الأهلي ضد صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025.

ويناقش الاجتماع الفني كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها الاتحاد الإفريقي.



تشكيل الأهلي ضد صن داونز

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي المصري المتوقع ضد نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، رامي ربيعة ، مصطفي العش، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أفشة.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، جراديشار،أشرف بن شرقي.

موعد مواجهة الأهلي أمام صن داونز

المواجهة الساخنة لفريق الأهلي أمام نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025، تنطلق في السابعة مساء غد الجمعة الموافق 25 ابريل الجاري بملعب استاد القاهرة.

الأهلي ضد صن داونز

القنوات الناقلة لقمة الأهلي ضد صن داونز

يمكنك مشاهدة قمة الأهلي أمام نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024- 2025، على الهواء مباشرة عبر مجموعة قنوات beIN SPORTS.

التشكيل المتوقع لـ صن داونز ضد الأهلي

حراسة المرمى: وليامز.

خط الدفاع: موداو - كيكانا - ليبوسا - موديبا.

خط الوسط: موكوينا - آليندي - آدمز.

خط الهجوم: ماتيوس - شالويلي - ريبيرو.

طاقم تحكيم مباراة الاهلى ضد صن داونز



أعلن الكاف طاقم تحكيم قمة الاهلى ضد صن داونز فى إياب نصف نهائي دوري الأبطال، بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

ويتواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

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