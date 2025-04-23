تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ضد أستون فيلا قبل موقعة الدوري الإنجليزي

تترقب الجماهير الإنجليزية، قمة فريق مانشستر سيتي ضد أستون فيلا ، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق مانشستر سيتي لتحقيق الفوز ضد نظيره فريق أستون فيلا في ظل رغبته في حجز مقعد الصعود إلي دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حيث يحتل الفريق المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 58 نقطة، بينما يحتل فريق أستون فيلا المركز الـ 7 برصيد 57 نقطة.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

التقي فريق مانشستر سيتي نظيره فريق أستون فيلا في 177 مباراة حيث نجح مان سيتي في تحقيق الفوز خلال 79 مباراة، بينما حقق فريق أستون فيلا الفوز خلال 57 مباراة وانتهت 41 مواجهة بين الفريقين بالتعادل.

موعد ماتش مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

مواجهة فريق مانشستر سيتي أمام نظيره فريق أستون فيلا، في المواجهة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء غدا الثلاثاء الموافق 22 إبريل الجاري.

مشاهدة ماتش مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

يتم متابعة أحداث مباراة فريق مانشستر سيتي ضد نظيره فريق أستون فيلا ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

التشكيل المتوقع لـ مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق مانشستر سيتي أمام نظيره فريق أستون فيلا والذي يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: يوشكو جفارديول، روبن دياز، عبد القادر خوسانوف، ماثيو نونيز.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، ماتيو كوفاسيتش، فيل فودين.

خط الهجوم: عمر مرموش، جيرمي دوكو، سافينيو.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

نرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة فريق مانشستر سيتي أمام نظيره فريق أستون فيلا ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 79 نقطة

2- أرسنال 66 نقطة

3 - نيوكاسل يونايتد 59 نقطة

4- مانشستر سيتي 58 نقطة

5- تشيلسي 57 نقطة

6- نوتينجهام فورست 57 نقطة

7- أستون فيلا، 57 نقطة.

8- بورنموث، 49 نقطة.

9- فولهام، 48 نقطة.

10- برايتون، 48 نقطة.

11- برينتفورد، 46 نقطة.

12- كريستال بالاس، 44 نقطة.

13- إيفرتون، 38 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 38 نقطة.

15- ولفرهامبتون، 38 نقطة.

16- توتنهام، 37 نقطة.

17- وست هام، 36 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 21 نقطة.

19- ليستر سيتي، 18 نقطة.

20 ساوثهامبتون 11 نقاط.

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