موعد الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز و أورلاندو بيراتس في دوري الأبطال

يختتم فريق بيراميدز ، اليوم الخميس استعداداته لمواجهة نظيره فريق صن داونز، وذلك ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق بيراميدز عن الفوز بأي نتيجة بعد نتيجة التعادل السلبي خلال لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين بينما يسعي أورلاندو لتسجيل هدف في القاهرة يربك حسابات بيراميدز حيث مازالت تطبق قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين في البطولات الأفريقية.

الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز و أورلاندو بيراتس

يعقد مساء اليوم الخميس الاجتماع الفني لقمة بيراميدز و أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025.

ويناقش الاجتماع الفني كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها الاتحاد الإفريقي.

موعد قمة بيراميدز أمام أورلاندو بيراتس

المباراة التي تجمع فريق بيراميدز ضد نظيره فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025، تقام علي ملعب الدفاع الجوي في التاسعة مساء غد الجمعة الموافق 25 ابريل الجاري.

طاقم تحكيم قمة بيراميدز ضد أورلاندو

يقود الحكم الجابوني باتريس مبيامي، مباراة بيراميدز ضد أورلاندو ويعاونه كل من ألفيس نويبي من الكاميرون كمساعد أول، وبوريس ديستوجا من الجابون كمساعد ثانٍ، فيما تم تعيين أحمد علي من تنزانيا حكماً رابعاً.

ويضم الطاقم الإداري للمباراة بشرى مأمون من السودان كمراقب للمباراة، وفيكتور لوال من جنوب السودان كمنسق عام، إلى جانب كواديو بورو من كوت ديفوار كمراقب للحكام، وعبد المالك أبو بكاري من النيجر كمنسق إعلامي، بالإضافة إلى إيفانز أوتشارو من كينيا كمنسق أمني.

بيراميدز ضد أورلاندو بيراتس

التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام أورلاندو بيراتس

يرصد الموجز، تشكيل فريق بيراميدز ضد أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – أحمد عاطف – مصطفى فتحي – كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

مشاهدة قمة بيراميدز أمام أورلاندو بيراتس

يمكنك مشاهدة قمة فريق بيراميدز أمام نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024- 2025، على الهواء مباشرة عبر مجموعة قنوات beIN SPORTS.

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