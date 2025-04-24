القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد توتنهام في قمة التتويج بالدوري الإنجليزي

يترقب عشاق الريدز حول العالم، مواجهة فريق ليفربول ضد توتنهام ، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق ليفربول عن نقطة واحدة خلال تلك المباراة للتتويج رسميا ببطولة البريميرليج حيث يحتل الريدز صدارة جدول الترتيب برصيد 79 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 67 نقطة ويحتل توتنهام المركز الـ 16 برصيد 37 نقطة.

القنوان الناقلة لماتش ليفربول ضد توتنهام

يتم نقل مباراة فريق ليفربول ضد نظيره فريق توتنهام ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

موعد قمة ليفربول ضد توتنهام

القمة النارية التي تجمع فريق ليفربول أمام نظيره فريق توتنهام، ضمن منافسات الجولة الـ 34 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الأحد المقبل الموافق 27 إبريل الجاري.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد توتنهام

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق ليفربول المتوقع أمام نظيره فريق توتنهام والذي يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

ليفربول ضد توتنهام

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول أمام توتنهام

نرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فريق ليفربول ضد نظيره فريق توتنهام ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 79 نقطة

2- أرسنال 67 نقطة

3- مانشستر سيتي 61 نقطة

4- نوتينجهام فورست 60 نقطة

5 - نيوكاسل يونايتد 59 نقطة

6- تشيلسي 57 نقطة

7- أستون فيلا، 57 نقطة.

8- بورنموث، 49 نقطة.

9- فولهام، 48 نقطة.

10- برايتون، 48 نقطة.

11- برينتفورد، 46 نقطة.

12- كريستال بالاس، 45 نقطة.

13- إيفرتون، 38 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 38 نقطة.

15- ولفرهامبتون، 38 نقطة.

16- توتنهام، 37 نقطة.

17- وست هام، 36 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 21 نقطة.

19- ليستر سيتي، 18 نقطة.

20 ساوثهامبتون 11 نقاط.

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