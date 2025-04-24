جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد توتنهام

يترقب عشاق البريميرليج، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، قبل انطلاق مباراة ليفربول ضد توتنهام ضمن منافسات الجولة الـ 34 من البطولة.

شهدت هذه الجولة تعادل فريق أرسنال صاحب المركز الثاني برصيد 67 نقطة أمام نظيره كريستال بالاس مما يجعل فريق ليفربول علي بعد نقطة واحدة خلال مواجهة نظيره فريق توتنهام، للتتويج رسميا ببطولة الدوري الانجليزي قبل أربع جولات من خط النهاية.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة الـ 34

يرصد لكم موقع الموجز، جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباراة ليفربول ضد توتنهام ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 79 نقطة

2- أرسنال 67 نقطة

3- مانشستر سيتي 61 نقطة

4- نوتينجهام فورست 60 نقطة

5 - نيوكاسل يونايتد 59 نقطة

6- تشيلسي 57 نقطة

7- أستون فيلا، 57 نقطة.

8- بورنموث، 49 نقطة.

9- فولهام، 48 نقطة.

10- برايتون، 48 نقطة.

11- برينتفورد، 46 نقطة.

12- كريستال بالاس، 45 نقطة.

13- إيفرتون، 38 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 38 نقطة.

15- ولفرهامبتون، 38 نقطة.

16- توتنهام، 37 نقطة.

17- وست هام، 36 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 21 نقطة.

19- ليستر سيتي، 18 نقطة.

20 ساوثهامبتون 11 نقاط.

ليفربول ضد توتنهام

موعد مباراة ليفربول و توتنهام

القمة الساخنة التي تجمع فريق ليفربول أمام نظيره فريق توتنهام ، ضمن منافسات الجولة الـ 34 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الأحد المقبل الموافق 27 إبريل الجاري.

تشكيل ليفربول ضد توتنهام

نرصد تشكيل فريق ليفربول المتوقع ضد فريق توتنهام والذي يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

مشاهدة قمة ليفربول ضد توتنهام

يمكنك مشاهدة مباراة فريق ليفربول ضد نظيره فريق توتنهام ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

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