ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة ليفربول ضد توتنهام اليوم

يتابع عشاق كرة القدم، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، قبل مباراة التتويج لفريق ليفربول ضد توتنهام ضمن منافسات الجولة الـ 34 من البطولة.

عقب تعادل فريق أرسنال الوصيف برصيد 67 نقطة أمام نظيره كريستال بالاس أصبح فريق ليفربول علي بعد نقطة واحدة خلال مواجهة نظيره فريق توتنهام، للتتويج رسميا ببطولة الدوري الانجليزي قبل أربع جولات من نهاية المسابقة.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول أمام توتنهام

نرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فريق ليفربول ضد نظيره فريق توتنهام ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 79 نقطة

2- أرسنال 67 نقطة

3- نيوكاسل يونايتد 62 نقطة

4- مانشستر سيتي 61 نقطة

5- تشيلسي 60 نقطة

6- نوتينجهام فورست 60 نقطة

7- أستون فيلا، 57 نقطة.

8- فولهام، 51 نقطة.

9- برايتون، 51 نقطة.

10- بورنموث، 49 نقطة.

11- برينتفورد، 46 نقطة.

12- كريستال بالاس، 45 نقطة.

13- ولفرهامبتون، 41 نقطة.

14- إيفرتون، 38 نقطة.

15- مانشستر يونايتد، 38 نقطة.

16- توتنهام، 37 نقطة.

17- وست هام، 36 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 21 نقطة.

19- ليستر سيتي، 18 نقطة.

20 ساوثهامبتون 11 نقاط.

ليفربول ضد توتنهام

موعد قمة ليفربول و توتنهام

المواجهة النارية التي تجمع فريق ليفربول أمام نظيره فريق توتنهام ، ضمن منافسات الجولة الـ 34 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد الموافق 27 إبريل الجاري.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد توتنهام

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق ليفربول المتوقع ضد فريق توتنهام والذي يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام

يمكنك متابعة مباراة فريق ليفربول ضد نظيره فريق توتنهام ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

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