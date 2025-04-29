ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الثالثة للمرحلة النهائية من البطولة

تترقب جماهير كرة القدم المصرية، جدول ترتيب الدوري المصري، قبل انطلاق منافسات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

تشهد هذه الجولة من بطولة الدوري مواجهات قوية في ظل صراع شرس علي لقب البطولة حيث يلتقي الأهلي نظيره فريق بتروجت كما يلتقي الزمالك نظيره المصري ويلتقي بيراميدز نظيره فريق حرس الحدود.

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- بيراميدز (44 نقطة)

2- الأهلي (40 نقطة)

3- الزمالك (38 نقطة)

4- المصري البورسعيدي (34 نقطة)

5- البنك الأهلي (29 نقطة)

6- سيراميكا كليوباترا (27 نقطة)

7- فاركو (26 نقطة)

8- بتروجت (25 نقطة)

9- حرس الحدود (22 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

1- زد إف سي - 24 نقطة

2- الجونة - 23 نقطة

3- طلائع الجيش - 21 نقطة

4- غزل المحلة - 20 نقطة

5- سموحة - 20 نقطة

6- الاتحاد السكندري - 19 نقطة

7- الإسماعيلي - 18 نقطة

8- إنبي - 15 نقطة

9- مودرن سبورت - 12 نقطة

الزمالك ضد المصري

الزمالك ضد المصري

يواجه فريق الزمالك نظيره فريق المصري ضمن منافسات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025، وذلك فى الثامنة مساء بعد غد الخميس الموافق 1 مايو المقبل.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد المصري

يمكنك متابعة قمة فريق الزمالك أمام نظيره فريق المصري ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المصري

يرصد الموجز، تشكيل الزمالك المتوقع ضد المصري ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود بنتايج - صلاح مصدق - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عمر جابر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - أحمد سيد زيزو.

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