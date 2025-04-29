تعطيل الدراسة غدًا في جميع المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور محمد عبد اللطيف، تعطيل الدراسة يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك بعد صدور تقارير رسمية من هيئة الأرصاد الجوية تُحذر من سوء الأحوال الجوية.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

الإجازة تشمل جميع المؤسسات التعليمية

يشمل القرار جميع المدارس الحكومية والخاصة والدولية، بالإضافة إلى المعاهد الأزهرية، حرصًا على سلامة الطلاب والمعلمين والعاملين، مع تأكيد الوزارة على أن استئناف الدراسة سيكون يوم الخميس، ما لم يتم الإعلان عن أي تمديد.

تنسيق بين المحافظات وغرف العمليات

وجهت الوزارة مديري المديريات التعليمية بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات في كل محافظة، لمتابعة تطورات حالة الطقس والتأكد من جاهزية المدارس بعد انتهاء موجة الطقس السيئ، مع ضمان اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

إتاحة التعليم عن بُعد خلال الإجازة

أكدت وزارة التعليم أن منصات التعلم الإلكتروني ستظل متاحة للطلاب، لتوفير بدائل تعليمية خلال فترة الإجازة، خاصةً للصفوف التي تستعد للامتحانات النهائية، حرصًا على عدم تأثر سير العملية التعليمية.

الأرصاد تحذر من الخروج إلا للضرورة

أوصت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بالبقاء في المنازل، خاصة في المناطق المكشوفة والصحراوية، نتيجة شدة الرياح والعواصف الترابية التي قد تؤثر على الرؤية وصحة الجهاز التنفسي.

ردود فعل إيجابية من أولياء الأمور والطلاب

لاقى قرار تعطيل الدراسة ترحيبًا واسعًا من قبل أولياء الأمور والطلاب، حيث عبّر الكثيرون عن ارتياحهم للخطوة التي اتخذتها الوزارة حفاظًا على سلامة أبنائهم، واعتبر البعض أن هذا القرار يعكس وعي الجهات المعنية بخطورة الأحوال الجوية الحالية، مؤكدين أن تأمين الطلاب أهم من استمرار الدراسة في مثل هذه الظروف، كما تداول عدد من أولياء الأمور عبر وسائل التواصل الاجتماعي شكرهم للوزارة على استجابتها السريعة لتقارير الأرصاد، وطالب البعض الآخر بوضع آلية مسبقة لتعطيل الدراسة في مثل هذه الحالات لتفادي التوتر والارتباك في اللحظات الأخيرة.

خطة لتعويض اليوم الدراسي وضمان استكمال المناهج

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنها ستتخذ إجراءات مرنة لتعويض اليوم الدراسي الذي تم تعليقه، خاصة للصفوف التي تقترب من أداء الامتحانات النهائية، وأشارت إلى أن الإدارات التعليمية ستقوم بإعادة توزيع الدروس والمراجعات خلال الأيام التالية للإجازة، لضمان عدم تأثر التحصيل الدراسي للطلاب ،كما سيتم تكثيف استخدام المنصات الرقمية، وإتاحة تسجيلات للمناهج عبر بنك المعرفة المصري ومنصة "مدرستي"، بحيث يمكن للطلاب متابعة ما فاتهم بسهولة، بما يعزز من تكافؤ الفرص التعليمية بين جميع الطلاب في أنحاء الجمهورية.

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