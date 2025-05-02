ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الرابعة للمرحلة النهائية من البطولة

تترقب جماهير كرة القدم المصرية، جدول ترتيب الدوري المصري، قبل انطلاق منافسات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

تشهد هذه الجولة من بطولة الدوري مواجهات ساخنة في ظل صراع شرس علي لقب البطولة حيث يلتقي الأهلي نظيره فريق حرس الحدود كما يلتقي الزمالك نظيره البنك الأهلي ويلتقي بيراميدز نظيره فريق فاركو.

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- بيراميدز (47 نقطة)

2- الأهلي (43 نقطة)

3- الزمالك (39 نقطة)

4- المصري البورسعيدي (35 نقطة)

5- البنك الأهلي (32 نقطة)

6- سيراميكا كليوباترا (27 نقطة)

7- فاركو (26 نقطة)

8- بتروجت (25 نقطة)

9- حرس الحدود (22 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

1- زد إف سي - 27 نقطة

2- الجونة - 24 نقطة

3- الاتحاد السكندري - 22 نقطة

4- طلائع الجيش - 21 نقطة

5- سموحة - 21 نقطة

6- غزل المحلة - 20 نقطة

7- إنبي - 18 نقطة

8- الإسماعيلي - 18 نقطة

9- مودرن سبورت - 12 نقطة

الدوري المصري

الزمالك ضد البنك الأهلي

يواجه فريق الزمالك نظيره فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025، وذلك فى الثامنة مساء الاثنين المقبل الموافق 5 مايو الجاري.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي

يمكنك متابعة قمة فريق الزمالك أمام نظيره فريق البنك الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة البنك الأهلي

يرصد الموجز، تشكيل الزمالك المتوقع ضد البنك الأهلي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود بنتايج - صلاح مصدق - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عمر جابر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - أحمد سيد زيزو.

اقرأ أيضًا:

نجم ليفربول سيوقع مع ريال مدريد لمدة 5 سنوات.. تقارير تفجرها

ماذا قال حسام حسن لـ زيزو بعد أنباء توقيعه لـ الأهلي؟..الغندور يكشف