رنا رئيس تحتفل بزفافها بعد عقد قران مفاجئ.. تفاصيل

في تطور لافت حظي باهتمام الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، تستعد الفنانة رنا رئيس للاحتفال بزفافها خلال أيام، وذلك بعد أن أعلنت عن موعده في الخامس من مايو الجاري، بأحد الفنادق الكبرى في محافظة الجيزة، ويأتي ذلك عقب عقد قرانها الذي تم في مارس الماضي في أجواء عائلية بسيطة، واحتفظت به الفنانة بعيدًا عن الأضواء في حينه، ويرصد الموجز التفاصيل.

حفل عائلي وسط الأهل.. و"الانستجرام" يكشف اللحظات الأولى

شهد منتصف مارس الماضي عقد قران رنا رئيس، حيث أقيم الحفل في إطار عائلي محدود اقتصر على الأهل والأقارب. وقد كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز عن بعض تفاصيل الحفل من خلال خاصية "الستوري" عبر حسابها على إنستجرام، حيث شاركت صورًا من أجواء المناسبة، ما أعاد تسليط الضوء على علاقة رنا العاطفية التي كانت محل تساؤلات في الفترة الأخيرة.

مفاجأة للجمهور وتصريحات مثيرة عن الحسد

في تصريحات إعلامية سابقة لها ضمن برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، أوضحت رنا رئيس أنها شعرت بالحسد في فترة خطوبتها، قائلة: "حسيت لازم نفرمل شوية.. ما فهمتش اللي حصل لكن حسيت بحاجة غريبة، وده كان أكتر موقف حسيت فيه بالحسد".

وأضافت أن تلك المشاعر دفعتها لاتخاذ قرارات مفاجئة، وهو ما يفسر تحفظها في الإعلان عن تفاصيل علاقتها في البداية.

مواصفات شريك الحياة.. والبخل مرفوض تمامًا

في نفس الحوار، تحدثت رنا رئيس عن نظرتها لشريك الحياة، مؤكدة أنها لا تضع مواصفات محددة لفتى أحلامها، لكنها تميل إلى الرجل اللطيف وخفيف الظل، موضحة: "بحب الشخص اللي يضحك وراجل شهم.. لو كده هحبه عادي".

في المقابل، أعلنت عن أكثر الصفات التي ترفضها في الرجل، وهي البخل، مؤكدة: "بكره البخيل.. البخل مش بس فلوس، كمان مشاعر وحب واهتمام"، وتابعت: "ماقدرش أعيش مع شخص بخيل.. بقشعر من البخل".

جمهور السوشيال ميديا يتفاعل.. والزفاف المنتظر يشعل التريند

منذ إعلان رنا رئيس عن موعد زفافها، تصدر اسمها محركات البحث وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الخبر، موجهين التهاني والتبريكات لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الترقب لمراسم الحفل.

جدير بالذكر أن رنا رئيس تعد من أبرز نجمات جيلها، وقد حققت نجاحات ملحوظة في السنوات الأخيرة، لتثبت حضورها في الدراما المصرية والسينما، وتحتل مكانة متقدمة بين الشابات الأكثر تأثيرًا فنيًا.

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