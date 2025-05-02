منبر الصحافة يعود إلى أيدي الأحرار.. كواليس انتخاب البلشي نقيبًا

في مشهد انتخابي مشحون بالحيوية والمشاركة الواسعة، أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمقعد نقيب الصحفيين، بعد أن حصد 3346 صوتًا، متفوقًا على منافسه عبد المحسن سلامة الذي حصل على 2562 صوتًا، وسط حضور كثيف لأعضاء الجمعية العمومية بلغ 6051 صحفيًا.

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لحظة فاصلة في تاريخ النقابة

جاءت هذه الانتخابات ضمن التجديد النصفي لمجلس النقابة، في لحظة مفصلية من تاريخ المهنة، حيث سادها الترقب والتفاعل من أبناء صاحبة الجلالة، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في معركة وُصفت بأنها "معركة استقلال النقابة والدفاع عن المهنة".

فرز علني وسط شفافية ومراقبة

انطلقت عملية الفرز مباشرة بعد إغلاق باب التصويت، وبدأت بصناديق الاقتراع الخاصة بمنصب النقيب، إذ جرت بشفافية كاملة وبحضور المرشحين ومندوبيهم، إلى جانب وسائل الإعلام المسموح لها بالتغطية، ما أضفى على العملية الانتخابية قدرًا عاليًا من المصداقية والوضوح.

البلشي.. من صوت المعارضة إلى مقعد القيادة

خالد البلشي، المعروف بمواقفه الداعمة لحرية الصحافة وحقوق الصحفيين، يدخل النقابة من أوسع أبوابها هذه المرة كنقيب، بعد أن كان صوتًا ناقدًا ومدافعًا شرسًا عن الكلمة طوال السنوات الماضية، ويمثل فوزه رسالة قوية من الجمعية العمومية بأن الرهان لا يزال على نقابة حرة ومستقلة، تمثل تطلعات الصحفيين وتدافع عن مهنتهم.

تحديات قادمة وآمال معلّقة

من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تغييرات ملموسة في أولويات النقابة، في ظل قيادة البلشي، مع التركيز على الملفات المعيشية والمهنية والحريات، وسط آمال متجددة في مستقبل أكثر إنصافًا للصحفيين المصريين.

رسالة من القاعدة الصحفية: رغبة في التغيير

عكست نتائج الانتخابات رغبة القاعدة الصحفية في إحداث تغيير حقيقي داخل أروقة النقابة، بعد سنوات من التحديات المهنية والاقتصادية، واعتبر مراقبون أن فوز البلشي يعكس ميلًا واضحًا نحو تعزيز دور النقابة كمدافع عن الحريات الصحفية، ومُعبّر عن تطلعات جيل جديد من الصحفيين يسعى لاستعادة دور النقابة كخط الدفاع الأول عن المهنة في مواجهة التضييقات، والانتصار لقضايا العدالة والأجور وكرامة الصحفيين.

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