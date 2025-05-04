موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري اليوم والقنوات الناقلة

عشاق كرة القدم، علي موعد مع مواجهة قوية تجمع فريق الأهلي ضد حرس الحدود ، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي الأهلي لتحقيق الفوز ضد حرس الحدود لمواصلة مطاردة فريق بيراميدزعلي لقب بطولة الدوري ويسعي عماد النحاس لقيادة الفريق للانتصار الثاني بعد توليه قيادة الفريق مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد حرس الحدود

يرصد الموجز، تشكيل الأهلي المتوقع ضد حرس الحدود ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، رامي ربيعة ، مصطفي العش، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أفشة.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، جراديشار،أشرف بن شرقي.

موعد قمة الأهلي ضد حرس الحدود

مواجهة فريق الأهلي أمام نظيره فريق حرس الحدود، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025 تنطلق فى الثامنة مساء اليوم الأحد الموافق 4 مايو الجاري.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد حرس الحدود

يمكنك متابعة قمة فريق الأهلي ضد نظيره حرس الحدود ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

الأهلي ضد حرس الحدود

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي ضد حرس الحدود

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي ضد حرس الحدود ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- بيراميدز (47 نقطة)

2- الأهلي (43 نقطة)

3- الزمالك (39 نقطة)

4- المصري البورسعيدي (35 نقطة)

5- البنك الأهلي (32 نقطة)

6- سيراميكا كليوباترا (27 نقطة)

7- فاركو (26 نقطة)

8- بتروجت (25 نقطة)

9- حرس الحدود (22 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

1- زد إف سي - 28 نقطة

2- الجونة - 27 نقطة

3- الاتحاد السكندري - 22 نقطة

4- طلائع الجيش - 22 نقطة

5- سموحة - 22 نقطة

6- غزل المحلة - 20 نقطة

7- الإسماعيلي - 19 نقطة

8- إنبي - 18 نقطة

9- مودرن سبورت - 15 نقطة

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