ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي ضد حرس الحدود اليوم

تترقب الجماهير المصرية، جدول ترتيب الدوري المصري، قبل انطلاق مباراة الأهلي ضد حرس الحدود اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

تشهد منافسات هذه الجولة مواجهات قوية في ظل صراع شرس علي لقب البطولة حيث يلتقي الزمالك نظيره البنك الأهلي كما يلتقي فريق بيراميدز نظيره فريق فاركو.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد حرس الحدود

يرصد الموجز، جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباراة الأهلي ضد حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- بيراميدز (47 نقطة)

2- الأهلي (43 نقطة)

3- الزمالك (39 نقطة)

4- المصري البورسعيدي (35 نقطة)

5- البنك الأهلي (32 نقطة)

6- سيراميكا كليوباترا (27 نقطة)

7- فاركو (26 نقطة)

8- بتروجت (25 نقطة)

9- حرس الحدود (22 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

1- زد إف سي - 28 نقطة

2- الجونة - 27 نقطة

3- الاتحاد السكندري - 22 نقطة

4- طلائع الجيش - 22 نقطة

5- سموحة - 22 نقطة

6- غزل المحلة - 20 نقطة

7- الإسماعيلي - 19 نقطة

8- إنبي - 18 نقطة

9- مودرن سبورت - 15 نقطة

الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود

مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق حرس الحدود، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025 تنطلق فى الثامنة مساء اليوم الأحد الموافق 4 مايو الجاري.

موعد مباراة بيراميدز ضد فاركو

يواجه فريق بيراميدز نظيره فريق فاركو ضمن منافسات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025، وذلك في تمام الخامسة عصر بعد غد الأحد الموافق 4 مايو الجاري.

مشاهدة مباراة بيراميدز ضد فاركو

يمكنك متابعة أحداث قمة فريق بيراميدز ضد فاركو ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

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