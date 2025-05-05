موعد مباراة الأهلي ضد المصري في الدوري والقنوات الناقلة

يترقب عشاق القلعة الحمراء، مباراة فريق الأهلي ضد المصري ، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق الأهلي عن الفوز ضد المصري لمواصلة مطاردة فريق بيراميدزعلي لقب بطولة الدوري ويسعي عماد النحاس لقيادة الفريق للانتصار الثالث بعد توليه قيادة الفريق مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد المصري

يرصد الموجز، تشكيل الأهلي المتوقع ضد المصري ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، رامي ربيعة ، مصطفي العش، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أفشة.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، جراديشار،أشرف بن شرقي.

موعد مباراة الأهلي ضد المصري

مواجهة فريق الأهلي أمام نظيره فريق المصري، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025 تنطلق فى الثامنة مساء الخميس المقبل الموافق 8 مايو الجاري.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد المصري

يمكنك متابعة قمة فريق الأهلي ضد نظيره المصري ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

الأهلي ضد المصري

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي ضد المصري

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي ضد المصري ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- بيراميدز (47 نقطة)

2- الأهلي (46 نقطة)

3- الزمالك (39 نقطة)

4- المصري البورسعيدي (35 نقطة)

5- البنك الأهلي (32 نقطة)

6- فاركو (29 نقطة)

7- سيراميكا كليوباترا (27 نقطة)

8- بتروجت (25 نقطة)

9- حرس الحدود (22 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

1- زد إف سي - 28 نقطة

2- الجونة - 27 نقطة

3- الاتحاد السكندري - 22 نقطة

4- طلائع الجيش - 22 نقطة

5- سموحة - 22 نقطة

6- غزل المحلة - 20 نقطة

7- الإسماعيلي - 19 نقطة

8- إنبي - 18 نقطة

9- مودرن سبورت - 15 نقطة

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