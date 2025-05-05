الجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزارة البترول تطلقان دبلومة مهنية في سلامة العمليات

وقّعت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ووزارة البترول والثروة المعدنية،وشركة ميثانكس مصر بروتوكولاً ثلاثياً لتطوير أول دبلومة مهنية لإدارة سلامة العمليات في مصر، في خطوة تمثل إنجازاً مهماً في مسيرة تعزيز ممارسات سلامة العمليات في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات في مصر.

اطلاق دبلومة سلامة العمليات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

تمت مراسم التوقيع في الجامعة الأمريكية في القاهرة، بحضور كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والجيولوجي علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على البيئة والسلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ؛ والدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية في القاهرة؛ والدكتور لطفي جعفر، عميد كلية العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ ومحمد شندي، العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر، إلى جانب ممثلين من وزارة البترول والثروة المعدنية، والسفارة الكندية، وميثانكس مصر، والجامعة الأمريكية في القاهرة.

وذكر بيان صادر عن الجامعة، إن هذا البروتوكول هو مثال فريد للتعاون بين القطاع العام والأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي لتقديم برنامج مهني شامل ورائد يهدف إلى تعزيز القدرات على مستوى قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات وترسيخ ثقافة قوية لسلامة العمليات في مصر.

تهدف الدبلومة إلى تزويد العاملين في القطاع بالمعرفة الفنية والمهارات العملية اللازمة لتنفيذ معايير وإرشادات إدارة سلامة العمليات الـ 24 التي اصدرتها الهيئة المصرية العامة للبترول من خلال شراكتها مع ميثانكس مصر.

وكجزء من بروتوكول التعاون الموقع، ستقوم شركة ميثانكس مصر بتمويل وتقديم الدعم الفني لتطوير أول دبلومة مهنية في إدارة سلامة العمليات في مصر، وذلك بالتعاون مع الوزارة والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

اطلاق دبلومة سلامة العمليات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

وعلى مدار السنوات ثلاث القادمة ستقوم ميثانكس مصر برعاية 150 مرشحًا من وزارة البترول والثروة المعدنية للالتحاق بالدبلومة مع التطلع إلى توسيع البرنامج في المستقبل، وستتولى الجامعة الأمريكية بالقاهرة الإشراف على الإطار الأكاديمي، ولوجستيات مكان الدراسة، والتقييمات، وإصدار الشهادات المهنية، بينما ستشرف لجنة فنية مكونة من ممثلين عن الوزارة والجامعة الأمريكية في القاهرة وميثانكس مصر على تطوير وتخطيط وتنفيذ الدبلومة المهنية.

وصرّح الدكتور أحمد دلّال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في كلمته الافتتاحية خلال حفل التوقيع أنه في إطار جهود مصر لتطوير قطاعات الغاز والبتروكيماويات لدفع عجلة النمو طويل الأمد، تُعدّ السلامة أولوية قصوى، كما عبر دلّال عن فخره بانضمام الجامعة إلى هذه الشراكة، من خلال مركز الخدمات الهندسية والعلمية وقسم هندسة البترول والطاقة، لتصميم وتقديم أول دبلوم في إدارة سلامة العمليات في مصر. "إن تعزيز ونشر المعرفة من خلال التعاون ودعم بناء الكفاءات الفنية في مصر والمنطقة جزء من رسالتنا".

وقال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال بيان صحفي حصل الموجز على نسخة منه: "هذه الشهادة ثمرة شراكة ثلاثية متميزة بين وزارة البترول والثروة المعدنية، بكوادرها البشرية المؤهلة تأهيلاً عالياً، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، بإرثها الأكاديمي المرموق، وشركة ميثانكس مصر، بخبرتها الدولية الواسعة في مجال سلامة العمليات. معاً، توفّر هذه الشراكة برنامجاً أكاديمياً وتدريبياً قوياً لإعداد جيل جديد من المتخصصين الملتزمين بالتميز التشغيلي وأعلى معايير السلامة".

اطلاق دبلومة سلامة العمليات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

مناهج الدبلومة المهنية في سلامة العمليات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

تم تصميم مناهج هذه الدبلومة المهنية الفريدة بالتعاون بين شركة ميثانكس مصر، ومركز الخدمات الهندسية والعلمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وقسم هندسة البترول والطاقة بالجامعة. تُبرز هذه الشراكة التعاون البنّاء بين القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي لترسيخ ثقافة إدارة سلامة العمليات، وتعزيز القدرات الفردية، وبناء الكفاءة الفنية في هذه القطاعات المهمة، وتعزيز المعرفة المؤسسية لدعم الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تعليقاً على توقيع بروتوكول التعاون، قال محمد شندي: "توقيع هذا البروتوكول يمثل إنجازًا مهمًا في مسيرتنا الريادية لتعزيز إدارة سلامة العمليات في مصر. نحن في ميثانكس مصر نفخر بكوننا القوة الدافعة وراء التطوير الفني لهذه الدبلومة، من خلال تقديم المحتوى الأساسي والخبرة اللازمة لتفعيل المعايير والإرشادات الـ 24 لإدارة سلامة العمليات التي قمنا بتطويرها. من خلال هذه المبادرة، نحن لا نعزز شراكتنا مع الوزارة فقط، بل نستثمر أيضًا في الأجيال القادمة من أجل مستقبل أكثر أمانًا واستدامة لقطاع الطاقة بأكمله."

مسلطاً الضوء على أهمية توقيع بروتوكول التعاون، علق الجيولوجي علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على البيئة والسلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ ، قائلاً: "يعكس هذا التعاون التوجه الاستراتيجي للوزارة نحو ترسيخ سلامة العمليات والارتقاء بمستوى التميز التشغيلي في القطاع. إن الشراكة مع ميثانكس مصر والجامعة الأمريكية في القاهرة هي خطوة هامة نحو بناء كوادر مؤهلة وقادرة على الحفاظ على معايير السلامة على كافة المستويات."

من جانبه صرح الدكتور لطفي جعفر، عميد كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، قائلاً: "يشرفنا أن نتعاون مع وزارة البترول وشركة ميثانكس مصر في هذه المبادرة الهامة. من خلال دمج القوة الأكاديمية مع خبرات القطاع الصناعي، نسهم معاً في رسم ملامح مستقبل أكثر أمانًا واستدامة لقطاع الطاقة في مصر."

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