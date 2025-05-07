موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا في الدوري والتشكيل المتوقع

يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة فريق الزمالك ضد سيراميكا ، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق الزمالك عن تحقيق الفوز أمام نظيره فريق سيراميكا في ظل المنافسة الساخنة مع الأهلي وبيراميدز علي لقب بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

موعد قمة الزمالك أمام سيراميكا

يلتقي فريق الزمالك نظيره فريق سيراميكا ضمن منافسات الجولة الخامسة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025، وذلك فى الخامسة مساء بعد غد الجمعة الموافق 9 مايو الجاري.

مشاهدة ماتش الزمالك ضد سيراميكا

يمكنك مشاهدة مباراة فريق الزمالك ضد نظيره فريق سيراميكا ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

التشكيل المتوقع للزمالك ضد سيراميكا

يرصد الموجز، تشكيل الزمالك المتوقع ضد سيراميكا ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود بنتايج - صلاح مصدق - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عمر جابر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - أحمد سيد زيزو.

الزمالك ضد سيراميكا

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك ضد سيراميكا

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد سيراميكا ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- بيراميدز (47 نقطة)

2- الأهلي (46 نقطة)

3- الزمالك (40 نقطة)

4- المصري البورسعيدي (35 نقطة)

5- البنك الأهلي (33 نقطة)

6- فاركو (29 نقطة)

7- سيراميكا كليوباترا (27 نقطة)

8- بتروجت (25 نقطة)

9- حرس الحدود (22 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

1- زد إف سي - 28 نقطة

2- الجونة - 27 نقطة

3- الاتحاد السكندري - 22 نقطة

4- طلائع الجيش - 22 نقطة

5- سموحة - 22 نقطة

6- غزل المحلة - 20 نقطة

7- الإسماعيلي - 19 نقطة

8- إنبي - 18 نقطة

9- مودرن سبورت - 15 نقطة

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