التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

تترقب جماهير الكرة حول العالم، كلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد الذي يجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 35 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق برشلونة لتحقيق الفوز أمام ريال مدريد لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، التي يحتلها برصيد 79 نقطة بينما يسعي فريق ريال مدريد للفوز بتلك المواجهة حيث يحتل المركز الثاني برصيد 75 نقطة.

موعد كلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد

مباراة فريق برشلونة ضد نظيره فريق ريال مدريد، المقررة مساء الأحد الموافق11 مايو الجاري، تنطلق في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة كلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد

يمكنك متابعة أحداث مباراة برشلونة ضد ريال مدريد، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز.

برشلونة ضد ريال مدريد

تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد

من المنتظر أن يشهد تشكيل فريق برشلونة ضد ريال مدريد الدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، أراوخو، بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري ، جافي

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، توريس

تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة

من المنتظر أن يشهد تشكيل فريق ريال مدريد ضد برشلونة الدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فاسكيز ، اسينسيو ، تشواميني ، غارسيا

خط الوسط: سيبايوس ، فالفيردي ، بيلينغهام

خط الهجوم: غولر ، فينيسيوس ومبابي

استعدادات ريال مدريد لمواجهة برشلونة

أبدي المدرب كارلو أنشيلوتي سعادته بالتزام اللاعبين بالتعليمات خلال تدريبات الفريق استعدادا لبرشلونة، حيث بدأ المران بتمارين القوة في صالة الألعاب الرياضية في مدينة بالديبيباس الرياضية، ثم انتقل الفريق إلى أرض الملعب لأداء تدريبات بالكرة.



وبدأت التدريبات بجانب تكتيكي ركز فيه كارليتو على جوانب مهمة تحضيرا لهذا الكلاسيكو، وهو الرابع هذا الموسم، تلاه مباريات صغيرة في مساحات ضيقة، ركز خلالها اللاعبون على تحسين دقتهم في التسديد.

غيابات ريال مدريد ضد برشلونة

يغيب عن فريق ريال مدريد خلال مواجهة برشلونة كل من داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، وإدواردو كامافينجا، وجميعهم يواصلون برامج التعافي بشكل فردي.

بينما عاد المهاجم البرازيلي رودريجو جويس للتدريب بشكل طبيعي مع الفريق بعد تعافيه من الحمى التي منعته من اللعب أمام سيلتا فيجو.

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