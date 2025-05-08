ترتيب الدوري الإسباني قبل كلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد

تترقب جماهير الكرة الإسبانية ، جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025، قبل انطلاق مباراة برشلونة ضد ريال مدريد ضمن منافسات الجولة الـ 35 من البطولة.

يتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني برصيد 75 نقطة ويحل أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 67 نقطة.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ضد ريال مدريد

يرصد لكم الموجز فيما يلي، ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة فريق برشلونة ضد نظيره فريق ريال مدريد ويأتي جدول ترتيب الليجا كالآتي:

1- برشلونة 79 نقطة.

2- ريال مدريد 75 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 67 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 61 نقطة.

5- فياريال 58 نقطة.

6- ريال بتيس 57 نقطة.

7- سلتا فيجو 46 نقطة.

8- رايو فاليكانو 44 نقطة.

9- أوساسونا 44 نقطة.

10- مايوركا 44 نقطة.

11 - ريال سوسيداد 43 نقطة.

12- فالنسيا 42 نقطة.

13- خيتافي 39 نقطة.

14- إسبانيول 39 نقطة.

15- إشبيلية 38 نقطة.

16- جيرونا 38 نقطة.

17- ألافيس 35 نقطة.

18- لاس بالماس 32 نقطة.

19- ليجانيس 31 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

برشلونة ضد ريال مدريد

موعد قمة برشلونة ضد ريال مدريد

قمة فريق برشلونة ضد نظيره فريق ريال مدريد، المقررة مساء الأحد الموافق11 مايو الجاري، تنطلق في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة قمة برشلونة ضد ريال مدريد

يمكنك متابعة أحداث مباراة برشلونة ضد ريال مدريد، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز.

تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد

من المنتظر أن يشهد تشكيل فريق برشلونة ضد ريال مدريد الدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، أراوخو، بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري ، جافي

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، توريس

تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة

من المنتظر أن يشهد تشكيل فريق ريال مدريد ضد برشلونة الدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فاسكيز ، اسينسيو ، تشواميني ، غارسيا

خط الوسط: سيبايوس ، فالفيردي ، بيلينغهام

خط الهجوم: غولر ، فينيسيوس ومبابي

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