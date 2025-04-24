موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي كأس إسبانيا والتشكيل المتوقع

يترقب عشاق الكرة الإسبانية، القمة النارية التي تجمع فريق برشلونة ضد ريال مدريد ، على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا خلال الموسم الحالي 2024 - 2025.

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز خلال تلك المواجهة الساخنة للتتويج بـ كأس ملك الإسباني، ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 76 نقطة بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 72 نقطة.

موعد قمة برشلونة ضد ريال مدريد

قمة المتعة التي تجمع فريق برشلونة ضد ريال مدريد، مساء بعد غد السبت الموافق 26 ابريل الجاري، في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا خلال الموسم الحالي 2024 - 2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لماتش برشلونة ضد ريال مدريد

يمكنك متابعة مباراة فريق برشلونة أمام نظيره ريال مدريد، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز وكأس ملك إسبانيا.

برشلونة ضد ريال مدريد

التشكيل المتوقع لـ برشلونة ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جول كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري، جافي.

خط الهجوم: لامين يامال، رافينيا، روبيرت ليفاندوفسكي.

ترتيب برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، ترتيب برشلونة وريال مدريد بالدوري الإسباني قبل مواجهة الفريقين بنهائي كأس ملك إسبانيا ويأتي جدول ترتيب الليجا كالآتي:

1- برشلونة 76 نقطة.

2- ريال مدريد 72 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 63 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 60 نقطة.

5- فياريال 52 نقطة.

6- ريال بتيس 51 نقطة.

7- سلتا فيجو 46 نقطة.

8- مايوركا 44 نقطة.

9 - ريال سوسيداد 42 نقطة.

10- رايو فاليكانو 41 نقطة.

11- أوساسونا 41 نقطة.

12- خيتافي 39 نقطة.

13- إسبانيول 39 نقطة.

14- فالنسيا 39 نقطة.

15- إشبيلية 37 نقطة.

16- ألافيس 34 نقطة.

17- جيرونا 34 نقطة.

18- لاس بالماس 32 نقطة.

19- ليجانيس 29 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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