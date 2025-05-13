البيت الأبيض يعلن عن توقيع صفقة الأسلحة الأضخم في التاريخ مع السعودية

كشف البيت الأبيض في بيان، الثلاثاء، عن توقيع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ماوصفه البيان بـ "أكبر صفقة أسلحة في التاريخ" المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



قيمة الصفقة تبلغ نحو 142 مليار دولار

و أوضح البيت الأبيض، إن واشنطن والرياض قد وقعتا صفقة أسلحة بقيمة 142 مليار دولار هي "الأكبر في التاريخ".

وأشار البيت الأبيض إلى أن الصفقة لتزويد المملكة "بمعدات قتالية متطورة".

ونقلت "رويترز" عن مصدرين قولهما إن الرياض وواشنطن بحثتا احتمال شراء السعودية طائرات إف-35 المقاتلة.

كما وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء، وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية.

ووقعت الولايات المتحدة والسعودية أيضا اتفاقيات في مجالات الطاقة والدفاع والتعدين.

وكان ترامب قد وصل ، الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض في مستهل جولة خليجية تستمر عدة أيام.



ووصف ترامب زيارته التي ستشمل إلى جانب السعودية كلا من قطر والإمارات بـ"التاريخية"، وأنها ستساهم في تعزيز العلاقات والتعاون في الشرق الأوسط.

الأربعاء ترامب يلتقي وقادة الخليج

وكان موقع "أكسيوس"، الأمريكي قد كشف نقلاً عن مسؤول أمريكي وعدد من المسؤولين العرب، أنه من المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية، الأربعاء، القمة التي تجمع الرئيس الأمريكي ونظراءه من زعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج.

وتعد تلك القمة هي فرصة حقيقية أمام الرئيس الأمريكي لتقديم رؤيته بشأن إنخراط الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط وتحديد مصالح بلاده في المنطقة.



وتعد تلك القمة هي الخامسة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث كانت الأولى في كامب ديفيد مايو 2015، والثانية في أبريل عام 2016، فيما كانت الثالثة في مايو من عام 2017 في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة ترامب خلال ولايته الأولى، وجاءت الرابعة في يوليو 2022 بمشاركة عربية شملت مصر والأردن والعراق



بدورها فقد أكدت الخارجية الأمريكية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن زيارة الرئيس ترامب "تعكس، بما لا يدع مجالا للشك، مدى أهمية واستراتيجية الدور السعودي في المنطقة، إذ ترى الولايات المتحدة في السعودية، شريكا محوريا، في الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".



وأضاف سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي بإسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تؤكد مرة أخرى، التزامها بالعمل مع شركائها الإقليميين "لإيجاد حلول سياسية ودبلوماسية مستدامة للأزمات، ودعم جهود التهدئة في غزة، والتوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ومواجهة الأنشطة التي تهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر".

من جهته فقد وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأحد، دعوات إلى قادة دول الخليج من أجل حضور القمة الخليجية - الأمريكية في الرياض.

كما من المقرر أن يلتقى ترامب على هامش القمة بالرئيس السوري للمرحلة الإنتقالية، أحمد الشرع، الذي يسعى جاهداً لكسب ثقة ترامب وهو مايعنى موافقة الرئيس الأمريكي على خطة الشرع لإعادة إعمار غزة.

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