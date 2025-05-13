دليلك الصحي للحج 2025.. نصائح مهمة من الصحة لضمان سلامتك أثناء الرحلة

في إطار استعداداتها لموسم الحج هذا العام، نشرت وزارة الصحة المصرية دليلاً صحياً شاملاً للحجاج بهدف ضمان الوقاية وسلامتهم أثناء أداء مناسك الحج، والدليل يشمل مجموعة من الإرشادات الصحية التي تهدف إلى الوقاية من الأمراض المعدية وضمان سلامة الحجاج أثناء تنقلاتهم في الأراضي المقدسة.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

الإرشادات الصحية الوقائية:

أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن الدليل الصحي يتضمن نصائح متكاملة حول كيفية تجنب الأمراض المعدية والمشاكل الصحية الشائعة أثناء الحج، ومن أبرز هذه الإرشادات ضرورة الحرص على أخذ التطعيمات اللازمة قبل السفر، مثل التطعيم ضد الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية، كما تم التأكيد على أهمية الحفاظ على النظافة الشخصية وغسل اليدين بانتظام، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة.

إرشادات التعامل مع الحرارة والإجهاد:

حذرت وزارة الصحة من مخاطر التعرض للحرارة المرتفعة، مشيرة إلى ضرورة شرب كميات كافية من الماء وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، كما دعت الحجاج إلى أخذ فترات راحة منتظمة لتجنب الإرهاق والإجهاد البدني، مع ضرورة تجنب حمل أشياء ثقيلة لفترات طويلة.

نصائح غذائية للحجاج:

أشار الدليل إلى أهمية تناول غذاء صحي ومتوازن، بما في ذلك تناول وجبات صغيرة ومتعددة بدلاً من الوجبات الكبيرة التي قد تؤثر على الجهاز الهضمي، كما تم التأكيد على ضرورة تناول الأطعمة المطهوة جيدًا والابتعاد عن الأطعمة التي قد تكون ملوثة.

الإجراءات الصحية في حالة الشعور بالمرض:

أكدت وزارة الصحة على أهمية التواصل مع فرق الرعاية الصحية في حالة الشعور بأي أعراض مرضية، مثل الحمى أو الإسهال أو السعال المستمر ،وتم توفير معلومات عن أماكن تقديم الرعاية الصحية في مختلف مواقع الحج، بالإضافة إلى أرقام الطوارئ التي يمكن التواصل معها في حالة الطوارئ الصحية.

وتسعى وزارة الصحة المصرية من خلال نشر هذا الدليل إلى ضمان سلامة الحجاج وحمايتهم من الأمراض والمشاكل الصحية المحتملة أثناء موسم الحج، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين أثناء رحلتهم المقدسة.

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