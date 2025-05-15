سعر الريال السعودي اليوم الخميس 14-5-2025 مقابل الجنيه المصري داخل البنوك

شهد سعر الريال السعودي اليوم الخميس 14-5-2025، استقرار مقابل الجنيه المصري داخل الأسواق الرسمية والموازية، وذلك بالتزامن مع اقتراب موسم الحج، حيث سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.40 جنيه ، وسجل سعر البيع 13.45 جنيه.

ويبحث الملايين من المسلمين عن سعر الريال السعودي داخل البنوك المصرية، بشكل قوي وذلك لتوفير من أجل السفر للملكة العربية السعودية وأداء فريضة الحج.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

يأتي الريال السعودي في مقدمة العملات التي يحرص الموجز على متابعته، حيث تتغير العملة السعودية وفقا للعرض والكلب داخل الأسواق المصرفية، ووفقا لآخر تحديث سجل سعر الريال السعودي الأرقام التالية:

سعر الريال في بنك أبوظبي الإسلامي

سجل بنك أبوظبي الإسلامي سعر شراء الريال السعودي عند 13.45 جنيه، وبلغ سعر البيع 13.47 جنيه.

سعر الريال في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر شراء الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي 13.44 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.47 جنيه.

سعر الريال في بنك تنمية الصادرات

سجل بنك تنمية الصادرات سعر شراء الريال السعودي عند 13.42 جنيه، وبلغ سعر البيع 13.46 جنيه .

سعر الريال في بنك فيصل

استقر سعر شراء الريال السعودي في بنك فيصل عند 13.43 جنيه، وبلغ سعر البيع 13.51 جنيه .

سعر الريال في المصرف العربي

بلغ سعر شراء الريال السعودي في المصرف العربي 13.42 جنيه ، وسجل سعر البيع 13.45 جنيه.

سعر الريال في بنك إتش إس بي سي

سجل بنك إتش إس بي سي سعر شراء الريال السعودي عند 13.42 جنيه ، وبلغ سعر البيع 13.45 جنيه .

سعر الريال في البنك الأهلي المتحد

بلغ سعر شراء الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد 13.42 جنيه ، وسجل سعر البيع 13.45 جنيه .

سعر الريال في بنك نكست

سجل بنك نكست سعر شراء الريال السعودي عند 13.41 جنيه، وبلغ سعر البيع 13.46 جنيه.

سعر الريال في بنك الإسكندرية

بلغ سعر شراء الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.40 جنيه ، وسجل سعر البيع 13.45 جنيه.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي

سجل البنك التجاري الدولي سعر شراء الريال السعودي عند 13.40 جنيه، وبلغ سعر البيع 13.45 جنيه .

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصرى

يبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو13.44 جنيه للشراء، 13.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 13.44 جنيه للشراء، 13.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 13.35 جنيه للشراء، 13.53 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر شراء الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان 13.39 جنيه، وسجل سعر البيع 13.45 جنيه.

سعر الريال في ميد بنك

سجل ميد بنك سعر شراء الريال السعودي عند 13.38 جنيه ، وبلغ سعر البيع 13.51 جنيه.

سعر الريال في بنك القاهرة

بلغ سعر شراء الريال السعودي في بنك القاهرة 13.38 جنيه، وسجل سعر البيع 13.45 جنيه.

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