موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة فريق تشيلسي ضد مانشستر يونايتد، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 37 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

حقق فريق ليفربول الفوز ببطولة البريميرليج حيث يحتل الفريق صدارة جدول الترتيب برصيد 83 نقطة، ويأتي فريق أرسنال في المركز الثاني برصيد 68 نقطة ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 63 نقطة بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 16 برصيد 39 نقطة.

موعد ماتش تشيلسي ضد مانشستر يونايتد

مباراة فريق تشيلسي ضد مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ 37 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة العاشرة والربع مساء اليوم الجمعة الموافق 16 مايو الجاري.

مشاهدة ماتش تشيلسي ضد مانشستر يونايتد

يمكنك مشاهدة مواجهة فريق تشيلسي ضد مانشستر يونايتد، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

تشيلسي ضد مانشستر يونايتد

التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي ضد مانشستر يونايتد

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق تشيلسي ضد مانشستر يونايتد والذي يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حارس المرمى: سانشيز

خط الدفاع: جيمس - تشالوباه- كولويل - كوكوريلا

خط الوسط: كايسيدو- إنزو فرنانديز- مادويكي - بالمر

خط الهجوم: جورج - نيتو

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد

1- ليفربول - 83 نقطة.

2- أرسنال - 68 نقطة.

3- نيوكاسل يونايتد - 66 نقطة.

4- مانشستر سيتي - 65 نقطة.

5- تشيلسي - 63 نقطة.

6- أستون فيلا - 63 نقطة.

7- نوتينجهام فورست - 62 نقطة.

8- بريتفورد - 55 نقطة.

9- برايتون - 55 نقطة.

10- بورنموث - 53 نقطة.

11- فولهام - 51 نقطة.

12- كريستال بالاس - 49 نقطة.

13- إيفرتون - 42 نقطة.

14- وولفرهامبتون - 41 نقطة.

15- وست هام يونايتد - 40 نقطة.

16- مانشستر يونايتد - 39 نقطة.

17- توتنهام - 38 نقطة.

18- إيبسويتش تاون - 22 نقطة.

19- ليستر سيتي - 22 نقطة.

20- ساوثهامبتون - 12 نقطة.

اقرأ أيضًا: