موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

تترقب جماهيرالكرة الإنجليزية، مواجهة فريق مانشستر سيتي ضد بورنموث ، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 37 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

حسم فريق ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي رسميا حيث يحتل الفريق صدارة جدول الترتيب برصيد 83 نقطة، ويأتي فريق أرسنال في المركز الثاني برصيد 68 نقطة ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 65 نقطة ويحتل بورنموث المركز العاشر برصيد 53 نقطة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث

قمة فريق مانشستر سيتي ضد بورنموث، ضمن منافسات الجولة الـ 37 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو الجاري.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث

يمكنك متابعة قمة فريق مانشستر سيتي ضد بورنموث، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

مانشستر سيتي ضد بورنموث

تشكيل مانشستر سيتي ضد بورنموث

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق مانشستر سيتي ضد بورنموث والذي يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: يوشكو جفارديول، روبن دياز، عبد القادر خوسانوف، ماثيو نونيز.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، ماتيو كوفاسيتش، فيل فودين.

خط الهجوم: عمر مرموش، جيرمي دوكو، سافينيو.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث

1- ليفربول - 83 نقطة.

2- أرسنال - 68 نقطة.

3- نيوكاسل يونايتد - 66 نقطة.

4- مانشستر سيتي - 65 نقطة.

5- تشيلسي - 63 نقطة.

6- أستون فيلا - 63 نقطة.

7- نوتينجهام فورست - 62 نقطة.

8- بريتفورد - 55 نقطة.

9- برايتون - 55 نقطة.

10- بورنموث - 53 نقطة.

11- فولهام - 51 نقطة.

12- كريستال بالاس - 49 نقطة.

13- إيفرتون - 42 نقطة.

14- وولفرهامبتون - 41 نقطة.

15- وست هام يونايتد - 40 نقطة.

16- مانشستر يونايتد - 39 نقطة.

17- توتنهام - 38 نقطة.

18- إيبسويتش تاون - 22 نقطة.

19- ليستر سيتي - 22 نقطة.

20- ساوثهامبتون - 12 نقطة.

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