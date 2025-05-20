موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تترقب جماهيرالكرة الإنجليزية، مواجهة فريق ليفربول ضد كريستال بالاس ، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 38 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

حسم فريق ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي رسميا حيث يحتل الفريق صدارة جدول الترتيب برصيد 83 نقطة، ويأتي فريق أرسنال في المركز الثاني برصيد 68 نقطة.

موعد مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس

قمة فريق ليفربول أمام نظيره فريق كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الـ 38 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة السادسة مساء الأحد الموافق 25 مايو الجاري.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس

يمكنك متابعة قمة فريق ليفربول أمام نظيره فريق كريستال بالاس، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس

تشكيل ليفربول المتوقع ضد كريستال بالاس

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق ليفربول ضد نظيره فريق كريستال بالاس والذي يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس

1- ليفربول - 83 نقطة.

2- أرسنال - 71 نقطة.

3- نيوكاسل يونايتد - 66 نقطة.

4- تشيلسي - 66 نقطة.

5- أستون فيلا - 66 نقطة.

6- مانشستر سيتي - 65 نقطة.

7- نوتينجهام فورست - 65 نقطة.

8- برايتون - 58 نقطة.

9- بريتفورد - 55 نقطة.

10- فولهام - 54 نقطة.

11- بورنموث - 53 نقطة.

12- كريستال بالاس - 49 نقطة.

13- إيفرتون - 45 نقطة.

14- وولفرهامبتون - 41 نقطة.

15- وست هام يونايتد - 40 نقطة.

16- مانشستر يونايتد - 39 نقطة.

17- توتنهام - 38 نقطة.

18- ليستر سيتي - 25 نقطة.

19- إيبسويتش تاون - 22 نقطة.

20- ساوثهامبتون - 12 نقطة.

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