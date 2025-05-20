دراما إف إم"..انطلاقة أول إذاعة عربية متخصصة في المسلسلات من قلب القاهرة

في خطوة غير مسبوقة في عالم الإعلام العربي، أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام المصري برئاسة الكاتب أحمد المسلماني ،عن إطلاق أول إذاعة متخصصة في المسلسلات الإذاعية تحت اسم "دراما إف إم"، ويأتي هذا الإعلان ليحقق نقلة نوعية في مجال الإعلام الإذاعي، حيث تُعد هذه المحطة هي الأولى من نوعها في العالم العربي التي تركز بالكامل على تقديم محتوى درامي صوتي.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

تاريخ جديد للإعلام الإذاعي المصري

إذاعة دراما إف إم ستنطلق رسميًا في 31 مايو 2025، وهو اليوم الذي يتزامن مع عيد تأسيس الإذاعة المصرية ،وهذا اليوم التاريخي يشهد انطلاقة جديدة في عالم الإذاعة، مما يعكس مدى التقدم الذي يحققه الإعلام المصري في تقديم محتوى متميز يعكس الثقافة والتراث العربي، ومن المتوقع أن يستقطب هذا المشروع جمهورًا واسعًا، حيث تقدم الإذاعة أنواعًا مختلفة من المسلسلات الإذاعية التي تلامس مختلف الأذواق. (المصدر: الهيئة الوطنية للإعلام).

محتوى متنوع يلبي جميع الأذواق

تُعد دراما إف إم بمثابة منصة مفتوحة لجميع عشاق المسلسلات الإذاعية من مختلف الأجيال، وسيتضمن البث مجموعة واسعة من المسلسلات القديمة التي تركت بصمة في تاريخ الإذاعة المصرية، إلى جانب أعمال جديدة تواكب العصر الحديث، وهذا التوازن بين القديم والجديد سيمنح المستمعين فرصة للاستمتاع بالأعمال الكلاسيكية مع اكتشاف إبداعات معاصرة.

إحياء التراث الإذاعي المصري

لطالما كانت الإذاعة المصرية منبرًا للإبداع الدرامي منذ بداية البث الإذاعي، حيث قدمت مجموعة من المسلسلات الراقية التي أصبحت جزءًا من التراث الثقافي المصري والعربي، وإن إطلاق دراما إف إم يعكس حرص الهيئة الوطنية للإعلام على إحياء هذا التراث والإبقاء عليه حيًا في الذاكرة الجماعية، وستظل هذه المحطة الجديدة مكانًا لعرض أعمال كبار الكتاب والممثلين والمخرجين الذين تركوا بصمة في تاريخ الدراما الإذاعية. (المصدر: تصريح رئيس الهيئة الوطنية للإعلام).

الإذاعة كمنصة للإبداع

من المقرر أن تساهم دراما إف إم في تعزيز مكانة الإعلام المصري على الساحة العربية، خاصة وأنها تُعتبر الإذاعة الأولى التي تركز بشكل كامل على المحتوى الدرامي الصوتي، وستوفر هذه الإذاعة مساحة للإبداع حيث ستتيح للكتاب، والممثلين، والمخرجين الفرصة لتقديم أعمال جديدة تواكب اهتمامات الجمهور المتنوعة، من خلال برامج متخصصة ومسلسلات جديدة تُبث يوميًا.

نهاية عهد التكرار وولادة جديدة للإذاعة

مع انطلاق دراما إف إم، تفتح الهيئة الوطنية للإعلام صفحة جديدة في تاريخ الإعلام الإذاعي المصري، ما يعزز فرص الإبداع والابتكار في صناعة الدراما الصوتية في العالم العربي ،وستكون هذه المحطة إضافة فريدة من نوعها للمشهد الإعلامي في المنطقة، مما يتيح للمستمعين الاستمتاع بتجربة إذاعية متجددة وشاملة.

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