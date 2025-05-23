موعد مباراة بيراميدز ضد صن داونز في نهائي دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الأفريقية، المواجهة النارية التي تجمع فريق بيراميدز ضد صن داونز ، مساء غد السبت، وذلك ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق بيراميدز لتحقيق نتيجة طيبة خلال لقاء الذهاب الذي يجمع الفريقين، بينما يسعي صن داونز لتحقيق الفوز قبل لقاء العودة في القاهرة ومازالت تطبق قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين في البطولات الأفريقية.

موعد ماتش بيراميدز ضد صن داونز

يلتقي فريق بيراميدز ضد نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025، في الرابعة عصر غدا السبت الموافق 24 مايو الجاري.

طاقم تحكيم مباراة بيراميدز أمام صن داونز

يقود الحكم السوداني محمود إسماعيل مباراة ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025، ويعاونه مواطنَيه محمد عبد الله وأحمد عبد الرازق، بينما يتولى البوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا مهام الحكم الرابع.

وعلى تقنية الفيديو يظهر الغاني دانيال لاريا، بمساعدة كل من ساليما موكانسانجا من رواندا وجابريال كامارا من السنغال.

أما مواجهة الإياب بين بيراميدز وصن داونز بالقاهرة، فسيُديرها الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه جيلبرت شيرويت وستيفان أونيانجو من كينيا، والحكم الرابع لويس ديجينيدو من بنين.

بيراميدز ضد صن داونز

تشكيل بيراميدز أمام صن داونز

يرصد الموجز، تشكيل فريق بيراميدز ضد صن داونز الجنوب أفريقي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – أحمد عاطف – مصطفى فتحي – كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

القنوات الناقلة لقمة بيراميدز أمام صن داونز

يمكنك مشاهدة قمة فريق بيراميدز أمام نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024- 2025، على الهواء مباشرة عبر مجموعة قنوات beIN SPORTS.

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