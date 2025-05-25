انطلاق مؤتمر الحياد الكربوني برعاية وزارة البيئة.. الثلاثاء المقبل

انطلاق مؤتمر الحياد الكربوني.. تحت رعاية وزارة البيئة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمركز الإقليمي للتمويل المستدام بالهيئة العامة للرقابة المالية .

تنطلق فاعليات مؤتمر الحياد الكربونى الثلاثاء المقبل 27 مايو 2025 بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس امناء المجلس الوطنى للتدريب والتعليم والمهندس هانى الدسوقى رئيس المجلس الوطنى للاعتماد ولفيف من الخبراء ورؤساء الشركات وممثلين عن عدد من الشركات بقطاع الأعمال العام.

انطلاق مؤتمر الحياد الكربوني

الموجز يستعرض فعاليات انطلاق مؤتمر الحياد الكربوني، الذي يأتي في إطار التزام الدولة نحو الحفاظ على البيئة ومواجهة ظاهرة تغير المناخ بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والاحتباس الحراري وتأثيراته على البيئة وذلك من خلال التوعية ونشر الثقافة البيئية ويعتبر موعد عقد المؤتمر توقيت مثالي للإجابة على جميع الاستفسارات التي تدور في ذهن المهتمين خاصة وإننا على أعتاب تطبيق بعض القرارات المؤثرة على قطاع الأعمال.

ويناقش المؤتمر خارطة الطريق للتوافق مع المتطلبات المحلية والدولية لهذه المرحلة وايضا التحديات التي تواجه الجهات المهتمة سواء المصنعين أو المصدرين وكيفية مواجهاتها.

كما سوف يلقي المؤتمر الضوء على دور الحكومة في تفعيل منظومة الكربون وأيضا التعريف بآليات تعديل الكربون الخاصة بالاتحاد الأوروبي والوسائل المتاحة لتجنب الغرامات المالية على المصدرين.

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